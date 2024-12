Torna a casa a Natale con i super sconti di Italo: fino al -70%

Italo eXtra Christmas è la promozione da sfruttare per acquistare un nuovo biglietto con Italo durante le prossime settimane, generalmente caratterizzate da prezzi molto elevati per muoversi, sia in treno che in aereo. La promozione garantisce fino al 70% di sconto per viaggiare in ambiente Smart o in Prima Business (lo sconto è calcolato rispetto al prezzo della tariffa Flex).

Per verificare le offerte in corso basta accedere al sito di Italo qui di sotto e indicare la destinazione e la meta del proprio viaggio oltre che le date in cui si vuole viaggiare. Le opportunità sono diverse ma è consigliabile muoversi rapidamente per non farsi sfuggire le offerte più vantaggiose.

Italo eXtra Christmas: ecco la promo da non perdere

Rientrare a casa per le feste di Natale o anche mettersi in viaggio per una vacanza, in questo periodo, può comportare costi molto elevati. C'è, però, la promo Italo eXtra Christmas che può aiutare i viaggiatori. I treni dell'alta velocità di Italo, infatti, sono il modo giusto per spostarsi in questo periodo.

Il meccanismo della promo è semplice: vi basta premere sul box qui di sotto e accedere al sito di Italo. A questo punto non dovrete fare altro che inserire le informazioni necessarie per verificare la disponibilità dei biglietti e il relativo prezzo.

Come detto, le opzioni sono tante. Le tratte coperte da Italo, infatti, sono in continua crescita e la disponibilità di posti è ancora elevata. Naturalmente, considerando anche la convenienza della promo, le occasioni si ridurranno nel corso delle prossime ore.

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e verificare il costo effettivo per un biglietto con Italo Treno per la tratta desiderata. Lo sconto può arrivare fino al 70%.

