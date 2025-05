TIMVISION + Netflix: guarda tutti i contenuti a soli 7,99 euro al mese

TIM lancia una promozione imperdibile pensata per chi non vuole rinunciare al meglio dell’intrattenimento. Grazie all’offerta TIMVISION con Netflix, potrai infatti accedere a un pacchetto completo di serie TV, film, sport ed eventi live a un prezzo speciale. Il piano include Netflix Standard con pubblicità, i contenuti esclusivi di TIMVISION e molto altro, tutto a 7,99 euro al mese, con un risparmio del 43% sul prezzo complessivo dei servizi.

Un solo abbonamento, tanti contenuti per te

La nuova proposta di TIM unisce due mondi: quello delle produzioni e dei contenuti internazionali di Netflix e l’universo televisivo italiano di TIMVISION.

La promozione comprende il piano Netflix Standard con pubblicità, che permette di vedere contenuti in Full HD su due dispositivi contemporaneamente. Nonostante le brevi interruzioni pubblicitarie, potrai comunque accedere a tutto il catalogo Netflix - inclusi film, serie e documentari.

Parallelamente, TIMVISION arricchisce l’offerta con contenuti per tutta la famiglia: le ultime uscite cinematografiche a noleggio, serie TV esclusive come The Handmaid's Tale (in anteprima italiana), e l'accesso a canali come Eurosport, Mediaset e La7.

Con discovery+, potrai esplorare il meglio del lifestyle, del crime e dell’intrattenimento, mentre i canali Mediaset e La7 sono disponibili sia live che in replica fino a sette giorni dopo la messa in onda.

Potrai guardare i contenuti di entrambe le piattaforme con il TIMVISION Box, il decoder che assicura un’esperienza visiva fluida e in alta definizione, con l’accesso diretto anche agli altri servizi di streaming come Disney+, Prime Video e YouTube.

Puoi attivare l'offerta TIM anche se hai già un account Netflix. Durante la registrazione, basterà inserire le tue credenziali per associarle all'abbonamento TIM: così facendo, il metodo di pagamento precedente verrà sospeso e la quota mensile sarà integrata nella bolletta TIM.

Un solo pagamento, due servizi a prezzo davvero competitivo: approfitta dell'offerta TIMVISION con Netflix a soli 7,99 euro al mese e risparmia il 43%. Puoi iscriverti direttamente online in pochi minuti! L'offerta è valida fino al 24 maggio per i nuovi clienti TIMVISION che già dispongono di un'offerta di connettività TIM.

