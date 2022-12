TIM lancia il Wi-Fi Calling: ecco come utilizzare il servizio Voce Wi-Fi gratis

TIM annuncia ufficialmente il supporto alla tecnologia Wi-Fi Calling. Da questa settimana, infatti, i clienti TIM di rete mobile potranno utilizzare una qualsiasi rete Wi-Fi TIM per effettuare e ricevere chiamate quando la rete mobile presenta una copertura di bassa qualità.

Il servizio in questione si chiama Voce Wi-Fi ed è disponibile gratuitamente per tutti i clienti TIM di rete mobile, senza la necessità di dover installare un'applicazione sul proprio smartphone o di attivare un'offerta dedicata.

Per utilizzare Voce Wi-Fi di TIM a casa, sfruttando i vantaggi della tecnologia Wi-Fi Calling per sopperire al problema del cellulare che non prende, è sufficiente attivare una delle offerte fibra ottica di TIM che, ricordiamo, consentono ai clienti TIM di rete mobile di ottenere Giga illimitati gratis con TIM Unica.

La fibra TIM parte da 24,90 euro al mese. Per attivare l'offerta giusta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

TIM Voce Wi-Fi: la tecnologia Wi-Fi Calling a disposizione dei clienti dell'operatore senza costi aggiuntivi

Utilizzare TIM Voce Wi-Fi è semplicissimo. Il servizio è disponibile per tutti i clienti TIM di rete mobile e si attiva in automatico (avendo uno smartphone compatibile con la tecnologia Wi-Fi Calling). Quando si è collegati ad una rete Wi-Fi TIM che garantisce una copertura migliore della rete mobile (sempre di TIM) lo smartphone utilizzerà, in automatico, la rete Wi-Fi per gestire la chiamata in arrivo o in uscita. In tempo reale e senza interruzione della chiamata, inoltre, si potrà passare alla rete mobile.

Per utilizzare TIM Voce Wi-Fi è necessario soddisfare due requisiti. Il primo è rappresentato dall'utilizzo di uno smartphone compatibile. Attualmente, TIM ha certificato la compatibilità con il suo Wi-Fi Calling per tutte le varianti del Samsung Galaxy S22, per gli Xiaomi Serie 12 e per OPPO A17. Nelle prossime settimane, l'elenco si arricchirà con altri modelli.

Il secondo requisito è rappresentato dalla necessità di utilizzare una rete Wi-Fi di TIM. Per utilizzare TIM Voce Wi-Fi con la rete di casa, quindi, bisognerà attivare un'offerta TIM per la linea fissa. Attualmente, l'operatore propone offerte a partire da 24,90 euro al mese. Per attivare l'offerta desiderata (ottenendo anche Giga illimitati gratis sulla SIM TIM) è possibile accedere al sito TIM dal link qui di sotto:

