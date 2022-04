TIM e Telsy lanciano un antivirus "Made in Italy"

TIM lancerà sul mercato un nuovo sistema antivirus completamente "Made in Italy" destinato ad una clientela Business e alla Pubblica Amministrazione.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con gli esperti di Telsy, società appartenente allo stesso gruppo specializzata in soluzioni per la Cybersecurity e la Crittografia.

Un antivirus tutto italiano

L'antivirus è frutto di un'iniziativa progettata a gestita in tutti i suoi aspetti nel nostro Paese con l'obbiettivo di proporre un nuovo sistema di Endpoint Protection che sia in grado di garantire funzionalità per la protezione da virus, malware, spyware e ransomware tramite un'unica soluzione.

Il lancio di questo nuovo prodotto è previsto per maggio 2022, la sua realizzazione è il risultato del lavoro di esperti specializzati nella sicurezza informatica del Telsy Incident Response Team e della vasta esperienza maturata nel corso degli anni dall'azienda del Gruppo nella creazione di prodotti e servizi dedicati alla protezione dei dati e delle comunicazioni.

Cos'è Telsy

Telsy è un centro di competenza in crittografia, cybersecurity e cyber-resilience che fa capo al gruppo TIM.

Operante nei settori di riferimento da ben 50 anni, Telsy mette a disposizione dei suoi clienti soluzioni incentrate sulla sicurezza informatica per il Governo, supportando la difesa del Sistema Paese nella tutela di dati e comunicazioni.