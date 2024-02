TikTok monitorerà le fake news durante le elezioni europee

TikTok ha rivelato i suoi piani per le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, che si terranno a giugno 2024. ByteDance, società madre del social network, ha rivelato che lancerà degli Election Center (Centri Elettorali) in-app con lo scopo di impedirebbe la diffusione di disinformazione. Questi saranno disponibili in-app in lingua locale nei 27 paesi dell'UE e contrasteranno le fake news e le operazioni di influenza nascosta nel periodo elettorale. Gli Election Center saranno attivi in paesi come: Germania, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Estonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Lettonia, Spagna, Svezia, Romania, Slovacchia, Finlandia, Irlanda, Slovenia e Italia. TikTok ha rivelato di avere 6.000 dipendenti che regolano i contenuti nelle lingue dell'UE.

TikTok: 99% di fake news individuate nel terzo trimestre del 2023

TikTok ha inoltre affermato che sta progettando di istituire un organismo di “Mission Control” nel suo ufficio di Dublino. Lo scopo è quello di creare un team dedicato al monitoraggio della piattaforma durante il periodo elettorale. Secondo quanto riportato sul blog dell’azienda, nel terzo trimestre del 2023, TikTok ha rimosso il 99% dei contenuti falsi relativi alle elezioni prima che fossero segnalati dagli utenti. La piattaforma ha affermato che sta lavorando con nove organizzazioni europee che effettueranno un controllo dei fatti su tutti i media relativi alle elezioni in 18 lingue europee. L’azienda ha inoltre programmato nove campagne di alfabetizzazione mediatica per il 2024 per diffondere consapevolezza tra i suoi utenti. Nel complesso, gli Election Center mireranno a educare il pubblico sul processo elettorale fornendo allo stesso tempo informazioni concrete. Inoltre, TikTok ha affermato che produrrà anche report sulle operazioni di influenza nascosta.

TikTok ha sottolineato di ospitare gli account verificati di circa il 30% dei deputati al Parlamento europeo (MEP). Come riportato sul proprio blog: “Anche gli account appartenenti a politici, partiti politici, governi e testate giornalistiche svolgono un ruolo unico nel discorso civico. Se un account di questo tipo pubblicasse contenuti che promuovono disinformazione che potrebbero compromettere un processo civico o contribuire a danni nel mondo reale durante un periodo elettorale, potremmo impedire a tale account di pubblicare contenuti per un massimo di 30 giorni, oltre a rimuovere il contenuto per aver infranto le nostre regole”. Come ulteriore metodo di protezione per gli utenti, TikTok sta anche aggiungendo etichette per segnalare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Questa tecnologia potrebbe essere usata per diffondere fake news. Proprio per questo motivo TikTok ha già pensato di correre ai ripari in modo da evitare ulteriore disinformazione durante le elezioni (e non solo).