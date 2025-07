TikTok introduce nuove funzioni per la sicurezza e il benessere digitale

Il panorama dei social network è in costante evoluzione e la necessità di garantire un ambiente più sicuro, creativo e consapevole si fa sempre più urgente. In questo contesto, TikTok si distingue per la sua capacità di rispondere alle esigenze di utenti e creator, introducendo un ricco pacchetto di novità.

Le nuove funzionalità, pensate per rafforzare la sicurezza e stimolare la creatività, puntano a rendere la piattaforma un luogo in cui la crescita personale e la protezione degli utenti vadano di pari passo.

Parental control

Al centro di questo aggiornamento spicca il potenziamento dei controlli parentali, elemento fondamentale per tutelare i più giovani. L’aggiornamento della funzione Family Pairing rappresenta un vero salto di qualità: i genitori potranno ora bloccare account indesiderati, filtrare contenuti ritenuti inappropriati e ricevere notifiche ogni volta che i figli pubblicano video pubblici.

Questa nuova impostazione si rivela particolarmente efficace per monitorare l’attività degli adolescenti tra i 16 e i 17 anni, consentendo di intervenire sulle impostazioni di privacy come la possibilità di scaricare i contenuti o rendere visibile la lista dei follower. Si tratta di strumenti concreti che rispondono alle richieste di maggiore controllo e trasparenza, elementi sempre più richiesti dalle famiglie digitali.

Well-being Missions

L’attenzione al benessere digitale è un altro pilastro di questo aggiornamento. TikTok introduce le Well-being Missions, una serie di attività interattive che mirano a promuovere abitudini digitali più sane e consapevoli.

Gli utenti potranno partecipare a missioni che premiano con badge virtuali, favorendo una gestione più equilibrata del tempo trascorso sulla piattaforma. Non mancano strumenti aggiuntivi, come esercizi di respirazione e analisi dettagliate sull’utilizzo dell’app, che aiutano a sviluppare una relazione più positiva con la tecnologia.

Creator Care Mode

Per i creator, TikTok lancia una serie di innovazioni pensate per migliorare la qualità dell’esperienza e rafforzare la community. Il nuovo Creator Care Mode sfrutta l’intelligenza artificiale per filtrare automaticamente i commenti offensivi, basandosi sulle precedenti azioni di moderazione dell’utente.

Questo sistema intelligente consente di mantenere un ambiente più rispettoso, offrendo ai creator maggiore serenità durante la produzione di contenuti. Durante le dirette, sarà inoltre possibile bloccare parole specifiche e silenziare temporaneamente chi le utilizza, un passo avanti nella lotta al cyberbullismo e ai comportamenti scorretti online.

Creator Chat Room

Tra le novità più interessanti, spicca la Creator Chat Room: uno spazio esclusivo riservato ai creator con almeno 10.000 follower e maggiorenni, che potranno interagire direttamente con un gruppo selezionato di fan. Questa funzione rafforza il senso di appartenenza e la costruzione di community autentiche, elementi chiave per la crescita organica sulla piattaforma.

Content Check Lite

Un ulteriore passo verso la trasparenza arriva con Content Check Lite, lo strumento che permette di verificare in anticipo se un video è idoneo per essere inserito nel feed “Per Te”. Attualmente in fase di test è anche una versione avanzata che valuterà la conformità dei contenuti alle linee guida della community, offrendo così ai creator la possibilità di correggere eventuali criticità prima della pubblicazione.