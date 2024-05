Thunderbolt Share di Intel condividerà schermo e dati tra due PC

Intel offre agli utenti che possiedono determinati PC Windows un nuovo modo per condividere dati e lo schermo. Si chiama Thunderbolt Share e, come indica lo stesso nome, utilizza la tecnologia delle porte Thunderbolt di Intel. In un comunicato stampa, Intel afferma che due PC con porte Thunderbolt 4 o 5 saranno in grado di connettersi tra loro con un cavo o connettersi a un dock supportato da Thunderbolt e abilitare il nuovo software Thunderbolt Share. Come dichiarato dall’azienda: “creator e giocatori potranno godere di una maggiore produttività con flussi di lavoro multi-PC e di una facile collaborazione tra colleghi, oltre a poter condividere le periferiche preferite. Utenti e professionisti aziendali potranno godere di una migliore ergonomia grazie ai monitor condivisi e potranno massimizzare gli spazi di lavoro utilizzando più PC”.

Thunderbolt Share: arrivo previsto entro la seconda metà dell’anno

Intel ha aggiunto che questa nuova funzionalità software sarà in grado di utilizzare l'elevata larghezza di banda e la bassa latenza dell'hardware Thunderbolt. Ciò per offrire una condivisione dello schermo più fluida e non compressa tra due PC che può essere controllata con un solo mouse e tastiera. Thunderbolt Share sarà inoltre in grado di trasferire file tra due PC collegati con velocità dati elevate. Inoltre, offrirà maggiore sicurezza grazie a una connessione cablata rispetto all'utilizzo di una connessione di rete wireless. Intel ha già rilasciato la prima versione del software Thunderbolt Share. Funzionerà con PC Windows 10 o 11 che soddisfano i requisiti hardware e software. Bisogna comunque tenere presente che almeno uno dei PC che utilizzano questo software deve essere ufficialmente denominato come Thunderbolt Share concesso in licenza dal produttore del PC.

Intel afferma che il software sarà incluso su PC Windows selezionati a partire dalla seconda metà del 2024. Le aziende che disporranno del supporto software Thunderbolt Share per PC e accessori includeranno Lenovo, Acer, MSI, Razer, Kensington, Belkin, Promise, Plugable, e OWC.