Thunderbird 115 beta: migliorato il supporto a OpenPGP

Il team di coder del progetto Thunderbird, storico client email open source, ha reso noto al proprio pubblico di tester, maintainer e agli addetti ai lavori la disponibilità della nuova beta release del programma. La prima novità di Thunderbird 115 beta che salta subito all'occhio agli utenti è la nuova GUI (Graphical User Interface) rinnovata. L'interfaccia del software appare infatti molto più moderna ed al passo con i tempi, inoltre si adatta al meglio con gli ambienti grafici dei diversi sistemi operativi. Senza contare che ora è ancora più personalizzabile rispetto alle build pubblicate in passato. Tra le novità riguardanti la UI troviamo ad esempio il nuovo set di icone dedicate alle display option, al calendario, ai task, ed alla parte di modifica delle tab. Sono poi presenti delle nuove opzioni di "Sposta in" e "Copia in" all'interno del Folder context menu, oltre a quelle per mostrare i tag dentro il Folder Pane meatball menu.

Thunderbird 115 beta dispone di un supporto più completo ad OpenPGP. Ovvero lo standard più diffuso per la crittografia dei messaggi. In questa edizione di testing è quindi possibile: sfruttare l'user-defined OpenPGP passphrases, le combined signing ed l'encryption per i OpenPGP messagess sono attive di base e tramite una comoda shortcut da tastiera si può aprire l'OpenPGP key manager context menu al volo.

Sempre in Thunderbird 115 beta l'utente ora ha la capacità di riorganizzare i diversi newsgroups semplicemente tramite un comodissimo drag & drop degli elementi. Senza contare che direttamente dall'applicativo si può adesso eseguire il corretto announce del Message List, cosi come la loro deselezione tramite il tasto destro del moise, dallo screen reader quando ci si trova in unthreaded mode.

Essendo una versione dedicata ai tester sconsigliamo dunque la sua adozione in ambienti di produzione, visto che tale release potrebbe contenere bug anche molto gravi capaci di inficiare in modo pesante nel corretto workflow dell'utente.