Thunderbird 102 si aggiorna e corregge una montagna di bug

Prosegue senza soluzione di continuità il lavoro di Mozilla sul client di posta elettronica Thunderbird. Oggi si segnala il rilascio della nuova versione 102.1.1. Sebbene non si tratti certo di un major update come quello introdotto a fine giugno, il download e l'installazione del pacchetto sono fortemente consigliati a tutti coloro che fanno affidamento sul software per la gestione quotidiana della propria corrispondenza.

La release non porta con sé alcuna funzionalità inedita se non un piccolo cambiamento riguardante OpenPGP Key Manager. È però l'elenco dei bugfix a essere imponente con ben 31 problemi risolti. Tra questi, alcuni interessano la visualizzazione delle notifiche pop-up, l'esecuzione su computer macOS, la manipolazione delle chiavi OpenPGP, l'autenticazione OAuth2, i messaggi NNTP, il supporto al drag-and-drop per l'importazione dei contatti e altro ancora. Il team di sviluppo dichiara inoltre di aver migliorato sia la resa dell'interfaccia sia alcuni aspetti inerenti all'accessibilità.

Ci sono anche tre problemi noti che saranno corretti con uno dei prossimi update: impattano sulla feature Get Map e sulla rubrica. Chi desidera passare alla versione 102.1.1 lo può fare immediatamente, aprendo il menu "Aiuto" e selezionando la voce "Informazioni su Thunderbird", se ha già installato la release 102. In alternativa, il download diretto è disponibile sulle pagine del sito ufficiale.

Nelle scorse settimane, sul blog di Thunderbird, ha fatto la sua comparsa un post che celebra le origini dell'iniziativa, richiamando alla mente la versione 0.1 pubblicata nell'estate 2003. Qui sopra è visibile il primo logo. Forse non tutti lo ricordano, ma il progetto era inizialmente noto con il nome Minotaur. Il lancio avvenne a pochi mesi di distanza da quello di Phoenix, appellativo associato al predecessore di quello che sarebbe poi diventato Firefox.