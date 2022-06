Thunderbird 102: arrivata la nuova Spaces toolbar

Il team di developer di Thunderbird ha rilasciato una nuova stable release del noto client email open source. La nuova versione stabile introduce alcune interessanti novità che migliorano la già buona user experience generale del progetto. Thunderbird 102 gode di un look rinnovato che appare molto gradevole alla vista, anche grazie ad un nuovo set di icone decisamente più moderne rispetto a quelle adottate in precedenza dai coder che invece risalivano a diversi anni fa e non si adattavano più bene ai canoni estetici dei moderni ambienti grafici. Altra novità interessante presente in Thunderbird 102 è la nuova Spaces toolbar collocata a sinistra della finestra del client.

All'interno della Spaces toolbar, che è possibile nascondere se si preferisce una UI (User Interface) più minimale, sono presenti una serie di scorciatoie a diverse funzionalità utili durante la composizione delle mail o durante la loro catalogazione. In buona sostanza la toolbar rende più semplice spostarsi tra le diverse feature e rende quindi notevolmente più fluido il workflow con tale applicativo.

Thunderbird 102 beneficia anche di un nuova rubrica completamente ridisegnata che in pochi semplici click può mostrare non solo i vari indirizzi email registrati dall'utente ma anche gli impegni giornalieri, che è possibile classificare in base al colore, presenti nel calendario sincronizzato con un determinato account email. Oltretutto è stato anche aggiunto il supporto al Matrix chat protocol, un protocollo aperto per la messaggistica istantanea, ed il wizard per l'import/export delle mail è stato migliorato e reso più veloce.

In Thunderbird 102 troviamo un message header rinnovato che appare decisamente più personalizzabile e ricco di informazioni, con i dati visualizzati in modo più chiaro e lineare, rispetto alle release precedenti. L'installer di Thunderbird 102 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto. Gli utenti delle distribuzioni Linux inoltre potranno presto avere accesso ai comodi pacchetti Snap e Flatpak.