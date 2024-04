Audacity 3.5: arriva salvataggio in cloud, Beat Detection e altro

L'editor audio digitale open source Audacity 3.5 e l’app di registrazione sono stati recentemente rilasciati in via ufficiale. Si tratta di un aggiornamento importante che aggiunge diverse nuove funzionalità, vari miglioramenti e altri importanti cambiamenti. I punti salienti di Audacity 3.5 includono una nuova funzionalità di salvataggio in cloud che consente di salvare i propri progetti Audacity su audio.com in modo da poterli ritrovare da qualsiasi dispositivo o condividerli più facilmente con altri. Il Pitch Shifting permette poi di modificare in modo non distruttivo il tono di una clip. Infine, è stato introdotto anche il Beat Detection, ovvero il rilevamento automatico del tempo dei loop importati.

Audacity: 3.5: tutte le novità dell’aggiornamento

Audacity 3.5 aggiunge anche un'opzione in Effetti (Preferenze) per saltare la scansione dei plug-in. Inoltre, sostituisce la funzione “Advanced Vertical Zooming” con un nuovo comportamento always-on e introduce un overflow menu, con indicatori di velocità e pitch delle clip. Audacity aggiunge formati di sottotitoli per etichette con possibilità di esportare sottotitoli nei formati WebVTT e SubRip e supporto per importare sottotitoli nel formato SubRip. Oltre a ciò, questa versione include un gestore plugin rinnovato, accessibilità migliorata, un nuovo aspetto per i cursori di regolazione della selezione, supporto migliorato per i sistemi BSD, menu riordinati e varie altre modifiche minori all'interfaccia utente. Naturalmente, Audacity 3.5 include numerose correzioni di bug. Queste migliorano funzioni come il comando di scripting GetInfo, il cursore di riproduzione, il comando “Ripristina configurazione”, l'effetto Compressor, la registrazione timer, l'esportazione di più file e il supporto Wayland su Linux.

Alcune funzionalità presenti nelle versioni precedenti sono state rimosse. Queste includono la visualizzazione Karaoke, la pagina delle preferenze del mouse di sola lettura, lo strumento Screenshot, le opzioni di stampa, “solo=none”, “trascinamento dei bordi di selezione” e le preferenze dei suggerimenti della timeline, alcune preimpostazioni di zoom verticale, l'effetto “Riduzione e isolamento vocale”, nonché alcune finestre di dialogo di avviso e preferenze associate. Audacity 3.5 è già disponibile per il download dal sito ufficiale come binario AppImage. Questo può essere eseguito su qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza installare nulla sul PC.