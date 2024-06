Threads: Meta a lavoro su post temporanei e scheda "Media"

La piattaforma di social media di proprietà di Meta, Threads, sta lavorando sull’introduzione dei post temporanei. A riferirlo è Alessandro Paluzzi attraverso il suo account X. Il leaker e reverse engineer ha condiviso uno screenshot su X (ex Twitter) che suggerisce come potrebbe apparire la funzione di post temporaneo di Threads in azione. I post condivisi utilizzando tale funzione verranno eliminati automaticamente dopo 24 ore. La rimozione riguarderà anche tutti i commenti che altri utenti hanno fatto inserito. Come si riportato sull’avviso di Thread durante la creazione del post temporaneo: "Il tuo post e tutte le risposte verranno automaticamente eliminati entro 24 ore e rimossi dal tuo profilo".

Threads: in arrivo scheda Media come su X

In teoria, questa novità dovrebbe funzionare in modo simile alle Storie di Instagram. Com’è noto infatti, le storie pubblicate sulla piattaforma rimangono attive per un giorno prima di essere cancellate e archiviate nel tuo profilo. Il capo di Instagram Adam Mosseri ha annunciato all'inizio di quest'anno che la società sta testando la capacità di archiviare i post su Threads. Gli utenti potranno archiviare manualmente i singoli post o archiviare automaticamente tutti i post dopo un certo periodo. Tuttavia, è troppo presto per dire se Threads consentirà anche di archiviare post temporanei sulla piattaforma in modo da potervi accedere in seguito.

Infine, il leaker Paluzzi ha scoperto che Threads sta preparando una nuova scheda "Media", che verrà visualizzata nella pagina del profilo di un utente insieme a "Thread", "Risposte" e "Repost". Tale funzionalità dovrebbe essere simile alla scheda Media di X, in cui è possibile visualizzare tutte le immagini e i video caricati dall'utente. Threads, l’app “spin-off di Instagram” con oltre 150 milioni di utenti attivi mensili, ha aggiunto diverse funzionalità negli ultimi aggiornamenti. Queste inclidono l’interfaccia utente desktop rinnovata, il conteggio totale delle visualizzazioni, l’opzioni di controllo dei post e la possibilità di filtrare le parole offensive.