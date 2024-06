X limita il livestreaming agli abbonati Premium: ecco cosa significa

X sta per introdurre una modifica significativa alla sua piattaforma: presto, solo gli utenti abbonati a X Premium potranno effettuare livestreaming. Questa decisione segna un cambiamento importante per gli utenti che finora hanno usufruito di questa funzione gratuitamente.

Con l'implementazione di questa modifica, gli utenti gratuiti non potranno più trasmettere in diretta su X. Questa limitazione si estende anche al livestreaming tramite encoder con integrazione X. Di conseguenza, chiunque desideri continuare a fare livestreaming su X dovrà abbonarsi a X Premium, il cui costo è di 8 dollari al mese o 84 dollari all'anno.

La motivazione dietro questa decisione risiede nella volontà di X di incrementare le proprie entrate, sfruttando la popolarità del livestreaming sulla piattaforma. Limitando questa funzione agli abbonati Premium, X spera di incentivare più utenti a pagare per avere accesso a funzionalità esclusive. Inoltre, l'azienda sostiene che questa mossa aiuterà a ridurre lo spam e i bot sulla piattaforma, migliorando così l'esperienza complessiva degli utenti.

La reazione della community alla decisione di X

La decisione di X ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti. Da un lato, alcuni utenti si sono detti delusi e preoccupati che la piattaforma stia diventando troppo costosa. Temono che questa mossa possa escludere una parte significativa della comunità che non è disposta o non può permettersi di pagare per l'abbonamento Premium.

Dall'altro lato, alcuni utenti vedono nella limitazione del livestreaming un passo necessario per migliorare la qualità della piattaforma, ritenendo che possa contribuire a creare un ambiente più sicuro e meno afflitto da spam e bot.

Per gli utenti gratuiti che desiderano continuare a fare livestreaming su X, l'unica opzione è abbonarsi a X Premium. Tuttavia, è anche possibile esplorare altre piattaforme di livestreaming che non hanno restrizioni per gli utenti gratuiti. Ci sono diverse alternative disponibili che offrono servizi di livestreaming senza richiedere un abbonamento a pagamento.