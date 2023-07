Threads: 30 milioni di account registrati in un giorno

Il 6 luglio 2023 è stato annunciato il lanciato Threads. Si tratta di un nuovo social network targato Meta e competitor diretto di Twitter che consente di accedere tramite account Instagram per pubblicare messaggi di testo fino a 500 parole, commentare altri Thread, mettere un Mi Piace o ripubblicarli, condividendoli con i propri contatti. Inoltre, consente di caricare immagini e clip video della durata massima di cinque minuti.

Threads: 30 milioni di iscritti in un solo giorno

Threads è già fruibile in tantissimi paesi, ma non ancora per quelli europei. Nonostante non sia ancora diffuso a livello globale, il successo raggiunto in così poche ore dal momento del lancio è però indiscusso.

Per la precisione, stando a quanto comunicato dal CEO di Meta Mark Zuckerberg, solo nelle prime due ore Threads ha registrato 2 milioni di iscritti, passando la soglia dei 10 milioni in 7 ore. In tutta la giornata, poi, sono stati totalizzati la bellezza di 30 milioni di account registrati. Questo il messaggio esatto condiviso su Threads dal CEO: “30 milioni di iscrizioni fino a stamattina. Sembra proprio l’inizio di qualcosa di speciale, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare per sviluppare al meglio l’app”.

A fare da acceleratore sul numero di iscritti è stata la fulminea registrazione di account di brand e celebrità varie e le numerose notifiche Instagram. Le due piattaforme sono infatti strettamente collegate tra loro, infatti coloro che vorranno cancellare l’account Threads dovranno eliminare anche Instagram.

Per quel che concerne l’assenza in Europa, la causa è da ricercare nei potenziali problemi potenziali legati alla privacy, ma bisogna comunque seguire l'evoluzione dei fatti per capire come andrà effettivamente a finire.