The Tyrant: guarda il nuovo K-Drama in streaming su Disney+

C'è un nuovo K-Drama nel catalogo di Disney+. Il titolo della serie è The Tyrant, e ha per protagonista l'attore Kim Seon-ho, già visto in Hometown Cha-Cha-Cha, Star-Up e The Childe. Proprio in quest'ultimo film era diretto da Park Hoon Jung, lo stesso regista di The Tyrant.

Il debutto della serie coreana risale al 14 agosto, data in cui nel catalogo Disney+ sono arrivati tutti e quattro gli episodi della prima stagione. Per guardare il K-Drama del regista Park Hoon Jung e avere accesso all'intero catalogo Disney+ occorre attivare uno dei tre piani disponibili della piattaforma streaming, a partire da 5,99 euro al mese.

Guarda la nuova serie The Tyrant su Disney+

Il titolo della serie The Tyrant è collegato a un progetto segreto del governo coreano che mira a migliorare le capacità dell'essere umano in maniera esponenziale. Quando però il piano viene smascherato dalle agenzie di intelligence statunitensi, le cose iniziano a precipitare. All'inizio gli USA intimano alla Corea del Sud l'immediata chiusura del progetto. Il Paese asiatico si vede costretto ad obbedire, ma sia gli Stati Uniti che il governo di Seul non hanno fatto i conti con un attacco da parte di uno sconosciuto al momento della consegna segreta dei campioni del progetto.

Insieme a Kim Seon-ho, figurano nel cast della serie anche Jo Yoon-soo, Cha Seung-won e Kim Kang woo. Tutti e tre sono volti popolari per gli appassionati di serie tv sudcoreane, avendo già avuto un ruolo di primo piano in pellicole quali A Korea Odyssey, Juvenile Justice e Le Grand Chef.

La visione della prima stagione di The Tyrant è disponibile su Disney+ attivando uno dei tre piani disponibili tra Standard con pubblicità, Standard e Premium. I prezzi degli abbonamenti partono da 5,99 euro al mese.

