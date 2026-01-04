Nessun risultato. Prova con un altro termine.
The End of an Era: la docu-serie di Taylor Swift è disponibile, ecco dove vederla

Ecco dove seguire tutti gli episodi di The End of an Era, la docu-serie che racconta il tour di Taylor Swift, in streaming.
Davide Raia
Pubblicato il 4 gen 2026
Link copiato negli appunti

Tra le più recenti novità del catalogo di Disney Plus troviamo anche The End of an Era, la docu-serie che racconta il dietro le quinte dell'ultimo tour di Taylor Swift, uno dei più grandi successi della storia dell'industria musicale.

Si tratta di una serie composta da ben 6 episodi (con una durata compresa tra 43 e 50 minuti) che raccontano nel dettaglio l'evento, i segreti e le curiosità, offrendo agli appassionati e ai curiosi la possibilità di dare uno sguardo al tour da un'angolazione completamente differente.

Per iniziare subito la visione è sufficiente accedere a Disney Plus, tramite il link qui di sotto. Il contenuto è incluso in tutti gli abbonamenti disponibili sulla piattaforma. Bastano appena 6,99 euro al mese per poter accedervi.

Accedi qui a Disney Plus

Gli abbonamenti disponibili per Disney Plus

Per accedere a Disney Plus è possibile scegliere tra tre diversi abbonamenti:

  • Standard con pubblicità: il costo è di 6,99 euro al mese e sono inclusi i contenuti in Full HD con possibilità di visione da 2 dispositivi in contemporanea
  • Standard senza pubblicità: il costo è di 10,99 euro al mese oppure 109,90 euro per un anno e sono inclusi i contenuti in Full HD con possibilità di visione da 2 dispositivi in contemporanea
  • Premium: il costo è di 15,99 euro al mese oppure 159,90 euro per un anno e sono inclusi i contenuti in 4K oltre alla possibilità di sfruttare fino a 4 accessi in contemporanea alla piattaforma

In aggiunta, è possibile attivare anche l'opzione Utente Extra che costa 5,99 euro al mese per il piano con pubblicità oppure 6,99 euro al mese per i piani senza pubblicità. Per un quadro completo in merito al servizio basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere il piano più adatto alle proprie necessità da attivare oggi.

Accedi qui a Disney Plus

Il trailer di The End of an Era

https://youtu.be/BLIOMW1FAmg

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

