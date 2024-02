Test F1 2024: guardali in streaming con NOW

La stagione 2024 della F1 sta per cominciare e si parte naturalmente dagli attesissimi test del Bahrein, dove si correrà anche il primo Gran Premio della stagione tra due weekend. L'appuntamento è fissato per le giornate del 21, 22 e 23 febbraio dalle ore 8 alle 17. Potrai vedere tutte le prove in diretta streaming su NOW con il pacchetto Sport.

Test F1 e non solo: cosa offre il pacchetto Sport di NOW

Il Pass Sport di NOW è una vera e propria manna per tutti gli amanti dello sport internazionale. A partire da 9,99 euro al mese puoi avere infatti la diretta integrale di tutti i test, le prove e i Gran Premi della Formula 1, ma non solo: parlando di motori potrai vedere anche la nuova stagione di MotoGP.

Naturalmente, non finisce qui: il pacchetto include anche il grande calcio con le coppe europee UEFA, 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie B, tutta la Serie C e i migliori campionati esteri. Continuando puoi vedere anche il grande tennis internazionale, con i prossimi incontri di Sinner, il basket NBA che si avvicinano agli attesissimi play-off e molto altro ancora.

Tutto questo ti costerà di base 9,99 euro al mese a seconda del tipo di pacchetto che sceglierai: i motori della Formula 1 sono pronti a riaccendersi e tu fatti trovare pronto sottoscrivendo il tuo abbonamento al pass Sport di NOW.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.