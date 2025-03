Termometro digitale per misurare la temperatura in casa: preciso e compatibile con Alexa, SUPER PREZZO

Il termometro digitale per la casa SwitchBot è uno strumento avanzato che offre precisione e affidabilità grazie al suo sensore integrato di fabbricazione svizzera. Il dispositivo misura le variazioni di temperatura e umidità fino a 10 volte al secondo, garantendo letture accurate e tempestive.

Lo schermo LCD ad alta risoluzione mostra chiaramente i valori di temperatura, umidità e la carica della batteria, rendendo il termometro facile da leggere in qualsiasi situazione. Con l'avviso tramite app, puoi ricevere notifiche immediatamente sul tuo telefono se la temperatura esce dall'intervallo impostato nell'app SwitchBot.

Grazie alla connessione Bluetooth (fino a 120 m senza ostacoli), sarai sempre informato sulle variazioni di temperatura, anche se il dispositivo è posizionato in luoghi difficili da raggiungere, come cantine o seminterrati. Inoltre, il termometro raccoglie i dati degli ultimi 36 giorni e consente di esportarli in un file .csv tramite l’app, così potrai analizzare facilmente i cambiamenti nell’ambiente circostante.

La facile installazione rende questo termometro ideale per tutti. Puoi aggiungerlo all'app SwitchBot in pochi secondi, rimuovere la protezione dello schermo e iniziare a usarlo immediatamente. Grazie al retro magnetico, alla piastra metallica 3M e al supporto incluso, puoi posizionarlo dove preferisci. È possibile anche passare facilmente da ℃ a ℉. Per una domotica avanzata, integralo con SwitchBot Hub Mini per utilizzare funzioni Wi-Fi e compatibilità con Alexa, Google Assistant, Siri ecc...

Oggi, Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, applica uno sconto maxi del 47% sul termometro digitale per interni che viene venduto a soli 7,99€.