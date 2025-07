Temu sotto accusa: la Commissione UE indaga su sicurezza e trasparenza

L’attenzione delle autorità europee si concentra nuovamente sulle grandi piattaforme internazionali: questa volta, sotto la lente d’ingrandimento della Commissione Europea finisce Temu, uno dei principali marketplace digitali di origine cinese.

Dopo una serie di acquisti anonimi condotti dagli ispettori, l’organo di vigilanza dell’Unione ha dato il via a un’indagine formale, mettendo in discussione la capacità della piattaforma di tutelare gli utenti e garantire la sicurezza prodotti secondo gli standard previsti dalle normative UE. L’inchiesta non si limita solo alla conformità degli articoli venduti, ma si estende a molteplici aspetti della gestione e dell’esperienza d’acquisto online, ponendo così il caso Temu come emblematico per il futuro della regolamentazione nell’e commerce europeo.

Valutazione tecnica

Il punto di partenza dell’indagine è una valutazione tecnica che ha evidenziato lacune significative nelle procedure di verifica della sicurezza prodotti adottate da Temu. Secondo i funzionari europei, la piattaforma avrebbe fornito un’analisi dei rischi poco dettagliata, basata su dati generici del settore piuttosto che su informazioni puntuali e specifiche relative al proprio marketplace.

Questo approccio, ritenuto insufficiente dalla Commissione Europea, avrebbe determinato una serie di misure preventive non adeguate a contrastare la circolazione di articoli potenzialmente pericolosi, in particolare giocattoli e dispositivi elettronici di piccole dimensioni, spesso soggetti a severi requisiti normativi nell’Unione.

Dark patterns

Ma le preoccupazioni delle autorità comunitarie vanno ben oltre la mera verifica della sicurezza prodotti. L’inchiesta approfondisce anche le strategie di coinvolgimento adottate dalla piattaforma, focalizzandosi sui cosiddetti dark patterns: si tratta di tecniche di design studiate per aumentare il tempo trascorso dagli utenti sul sito o per indurli a compiere acquisti impulsivi, talvolta aggirando i principi di trasparenza e correttezza richiesti dalla normativa europea.

Tali pratiche sono oggetto di crescente attenzione, poiché possono incidere negativamente sulla libertà di scelta e sul benessere digitale dei consumatori, soprattutto dei più giovani.

Focus sulla trasparenza

Un altro aspetto centrale dell’indagine riguarda la trasparenza. Secondo quanto rilevato dalla Commissione Europea, Temu non avrebbe garantito sufficiente chiarezza sulle modalità con cui gli algoritmi suggeriscono prodotti agli utenti, rendendo difficile per i consumatori comprendere le logiche che determinano la visibilità degli articoli e l’eventuale personalizzazione delle offerte.

Inoltre, sono stati segnalati ostacoli significativi all’accesso dei ricercatori indipendenti ai dati della piattaforma, un fattore che limita la possibilità di effettuare controlli autonomi e imparziali sulle dinamiche del marketplace.

Il tema del DSA

Il contesto normativo di riferimento è rappresentato dal Digital Services Act (DSA), la nuova cornice legislativa europea che impone alle grandi piattaforme digitali obblighi stringenti in materia di trasparenza, responsabilità e tutela dei consumatori.

Il DSA, entrato in vigore per rafforzare la protezione degli utenti nel mercato unico digitale, prevede che le piattaforme come Temu adottino procedure rigorose per la gestione dei rischi, la segnalazione dei contenuti illeciti e la verifica della conformità dei prodotti. L’inchiesta avviata dalla Commissione Europea si inserisce proprio in questo quadro, rappresentando uno dei primi casi di applicazione concreta delle nuove regole.

In caso di accertamento delle violazioni contestate, le sanzioni UE previste sono particolarmente severe: Temu rischia infatti multe fino al 6% del proprio fatturato globale annuo, oltre all’obbligo di adottare correttivi sotto la stretta supervisione delle autorità europee. Si tratta di una misura che mira non solo a tutelare i consumatori, ma anche a lanciare un messaggio chiaro a tutte le piattaforme di e commerce attive nel mercato europeo, sottolineando la determinazione dell’Unione nel far rispettare i propri standard di sicurezza e trasparenza.

Attualmente, Temu ha la possibilità di difendersi accedendo agli atti dell’indagine e presentando memorie scritte per rispondere alle contestazioni.