Tempo di saldi: anche Wondershare offre sconti fino al 60%

Anche per Wondershare è tempo di saldi: la piattaforma offre tantissimi prodotti - dall'editor video a strumenti per recuperare i propri dati persi o cancellati, fino a quelli di gestione del telefono - con sconti fino al 60%. Ecco alcuni dei prodotti più interessanti che potrete trovare in promozione.

I software in offerta da non perdere

Per quanto riguarda il settore editing video, un ottimo affare è Filmora con l'aggiunta di effetti & plugin, disponibile con uno sconto che supera il 50% per il piano a vita. Il prezzo crolla così a soli 67,99 euro anziché 146,95, com'era da listino.

Un'altra chicca è PDF Element, soluzione all-in-one con potenti funzioni per modificare, unire, annotare, tradurre e convertire i documenti PDF: lo sconto, in questo caso, è del 41% e il prezzo scende da 129 euro a soli 75,65. Il piano, in questo caso, è annuale quindi si tratta di un abbonamento.

Interessante anche il pacchetto (piano a vita) EdrawMax + EdrawMind + EdrawInfo, che include tre soluzioni utili a chi lavora con diagrammi, mappe mentali e progettazione di infografiche. Lo sconto, in questo caso, è davvero notevole: 269 euro anziché 672, ovvero il 60% in meno.

Se invece lavori spesso con lo smartphone, potrebbe tornarti utile Dr. Fone nella sua versione full toolkit, che include tantissime risorse per il tuo telefonino: backup, blocco schermo, recupero dati, trasferimento chat e dati, gestione e molto altro.

Approfitta della promozione per non perdere le migliori offerte Wondershare: gli sconti arrivano fino a 60% su un'ampia selezione di strumenti, tool e software pensati per tutte le esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.