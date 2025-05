Telemarketing e call center sotto accusa: sette aziende indagate per truffe telefoniche

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha intensificato i controlli sulle pratiche scorrette nel settore del telemarketing, avviando sette procedimenti istruttori contro aziende operanti nei comparti della telefonia e dell'energia. Queste indagini, condotte con il supporto della Guardia di Finanza, mirano a contrastare un quadro di irregolarità che mette a rischio i diritti dei consumatori.

Le aziende coinvolte e le accuse mosse

Le società oggetto delle indagini includono tre operatori del settore telefonico (Entiende, Nova Group e My Phone) e quattro del mercato energetico (Action, Fire, J. Wolf Consulting e Noma Trade). Secondo l'AGCM, queste aziende avrebbero adottato strategie ingannevoli per acquisire nuovi clienti. Tra le tecniche contestate emergono pratiche come lo spoofing telefonico, ovvero la falsificazione del numero chiamante, e l'impersonificazione di operatori di altre compagnie. Inoltre, gli investigatori hanno rilevato la creazione di problemi inesistenti nei servizi attuali dei clienti, accompagnata dalla proposta di offerte apparentemente vantaggiose ma in realtà fuorvianti.

Particolarmente preoccupanti sono le pratiche nel settore energetico, dove alcuni operatori si presentavano come tecnici inviati dal fornitore attuale per risolvere presunti problemi. Tuttavia, il vero obiettivo era far sottoscrivere nuovi contratti con altre aziende, sfruttando l'inganno per ottenere vantaggi commerciali.

Come proteggersi dalle truffe telefoniche

Per aiutare i consumatori a difendersi dalle truffe, l'AGCM, in collaborazione con l'ARERA, ha lanciato la campagna informativa "Difenditi così". Questa iniziativa offre strumenti utili per riconoscere e contrastare le pratiche ingannevoli. I consumatori possono ricevere assistenza contattando il numero verde 800.166.661, messo a disposizione dall'Autorità. Gli esperti raccomandano di verificare sempre l'identità di chi propone cambi di contratto e, in caso di dubbi, di contattare direttamente il proprio fornitore attraverso i canali ufficiali prima di accettare qualsiasi offerta commerciale.

La Guardia di Finanza ha definito queste pratiche "altamente dannose" per i diritti dei consumatori, sottolineando che le aziende coinvolte rischiano ora sanzioni economiche significative. Queste azioni dimostrano l'impegno delle autorità nel proteggere i cittadini da comportamenti fraudolenti e nel promuovere una maggiore trasparenza nel mercato.