Telegram include ripubblicazione delle storie e reazioni video

Telegram sta lanciando una emoji che consente di ripubblicare le storie che appaiono nel feed degli utenti e persino di registrare videomessaggi sulle storie, proprio come accade su TikTok. Lo scorso agosto dell’anno, l’app ha introdotto le storie gratis per tutti e, nel giro di poco tempo, ha aggiunto svariate funzionalità utili. Come accennato, gli utenti potranno ripubblicare le storie degli amici e dei canali che seguono. Il pulsante dedicato si troverà nella parte bassa della storia e sarà simile a quello già presente su X (ex Twitter). Con la ripubblicazione di una storia, si potranno aggiungere testo, emoji e persino elementi grafici.

Telegram: come funzionano le reazioni video alle storie alle storie

Gli utenti Telegram potranno adesso includere anche delle reazioni video alle storie. Dopo aver premuto il pulsante di repost, apparirà l'icona di una fotocamera. Toccandola gli utenti saranno in grado di registrare un breve frammento di video da includere alla storia ripubblicata. Questa funzionalità sarà disponibile anche nel caso si decida di pubblicare una storia da zero. Telegram offre inoltre la possibilità di trascrivere messaggi vocali. Questa funzione sarà gratis, ma con capacità limitata. Gli utenti non Premium potranno infatti trascrivere soltanto 2 messaggi vocali a settimana. Inoltre, a partire da questo aggiornamento, sarà possibile visualizzare anche le statistiche delle storie per i canali. Quest’ultimi potranno poi aggiungere determinate emoji alla selezione delle reazioni dei follower, consentendo così un tocco personale a ciascun canale. Inoltre, quando un utente segue un canale, Telegram mostrerà anche altri canali correlati da poter seguire.

Il nuovo aggiornamento di Telegram che introduce queste nuove funzionalità è attualmente disponibile per iOS e per le versioni Android scaricate dal sito ufficiale “telegram.org/android”. Tutti gli altri dovranno invece attendere ancora un po’. L’azienda fa infatti sapere che la versione per Google Play è in fase di revisione da parte dello store e sarà disponibile in un prossimo futuro.