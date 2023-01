Telefono lento? Questa app potrebbe risolvere il problema

Nell'era del digitale, i nostri telefoni sono diventati il nostro punto di riferimento. Li utilizziamo per tutto, dalla comunicazione con i nostri cari al lavoro. Che tu ci creda o no, uno studio ha stimato che sono 7,26 miliardi le persone al mondo che possiedono e utilizzano un cellulare. Per questo motivo, una tra le ricerche Google più frequenti è proprio "perché il mio telefono è così lento?".

Quando uno smartphone inizia a dare qualche problema di velocità, ci sono diversi fattori in gioco che potrebbero causare il rallentamento ma la principale riguarda lo spazio di archiviazione interno pieno o esaurito. Per risolvere il problema eliminando le applicazioni non utilizzate, i file temporanei e le fotografie dalla galleria.

Esiste, però, un'applicazione "salvavita", compromesso tra chi non vuole rinunciare alle proprie fotografie e video ma non vuole nemmeno diventare ostaggio della memoria piena. Parliamo di NordLocker, un servizio basato su cloud che consente agli utenti di sincronizzare, proteggere e archiviare i propri file in modo sicuro, per averli sempre con sé anche se li elimini dal dispositivo per liberare spazio di archiviazione.

Con NordLocker puoi ripulire il telefono trasferendo i file all'interno di un cloud sicuro, liberando al tempo stesso spazio sul dispositivo. Tutto ciò che dovrai fare è:

Sottoscrivere un abbonamento, gratuito oppure a pagamento

Aprire l'app NordLocker e fare clic sul segno "+"

Selezionare "Carica"

Aggiungere i file al proprio cloud

In questo modo è possibile eliminare con sicurezza i file dal dispositivo per liberare spazio, senza però perderne nemmeno uno. NordLocker, poi, sincronizzerà i file su tutti i dispositivi, ma sarà possibile scaricarli sempre in qualsiasi momento. Se il tuo smartphone è lento a causa della memoria piena, quindi, ti consigliamo di considerare l'utilizzo del cloud NordLocker per liberare spazio, senza alcun rischio di perdere file preziosi.

La piattaforma offre, tra le altre cose, anche alcune funzionalità avanzate tra cui il backup automatico dei file e la protezione contro ransomware. Progettata come una sorta di "cassaforte" privata e accessibile multipiattaforma, NordLocker utilizza algoritmi di crittografia di ultima generazione, tra cui il sistema di crittografia a curva ellittica, AES-256, xChaCha20-Poly1305 e Ed25519 per garantire la massima sicurezza dei dati.

Non lasciarti scappare l'ultima promozione NordLocker, accessibile da questo link: tutti i piani Premium sono scontati, inclusi Personal 500 GB e Personal Plus 2 TB, il più conveniente con 2 Tb di spazio cloud a 6,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.