Telefonia mobile, l'offerta Spusu è da non perdere

Un operatore mobile affidabile, che parla chiaro e a costi irrisori. Tutto questo è Spusu. Attualmente la compagnia offre pacchetti a dir poco interessanti, con canoni che vanno da 3,98 Euro al mese a 9,98 Euro al mese. Nei prossimi paragrafi andremo a guardare più da vicino i dettagli delle offerte.

Accanto a piani tariffari a costi bassissimi, Spusu offre prezzi fissi per sempre senza rimodulazioni, la massima velocita 4G+, la disponibilità di E Sim e chiamate gratuite all'interno dell'Unione Europea.

Le offerte mobile di Spusu

I piani tariffari di Spusu sono 4 e partono da appena 3,98 Euro al mese. Vediamoli nel dettaglio

Spusu 1: 1 GB, 100 Minuti e 100 SMS, 2 GB di riserva a 3,98 € al mese Spusu 10: 10 GB, 1000 minuti, 200 SMS, 20 GB di riserva a 4,98 € al mese Spusu 70: 70 GB, 2000 minuti, 500 SMS, 140 GB di riserva a 5,98 € al mese Spusu oltreconfine: 70 GB, 2000 minuti, 500 SMS a 9,98 € al mese (in offerta fino al 30 settembre)

Per passare a Spusu basta andare sul sito della compagnia, scegliere la tariffa desiderata e cliccare sul tasto acquista adesso e infine compilare i campi. L'operatore ricorda che per accedere ai piani tariffari bisogna aver compiuto 18 anni.

basta scegliere l’opzione portare proprio numero durante l’ordine e inserire le informazioni richieste nei campi. Se lo desideri, puoi richiedere la portabilità in un secondo momento contattando il nostro servizio clienti. Tutti possono passare a spusu alle stesse condizioni e da qualsiasi operatore.

La compagnia telefonica è un marchio europeo di telecomunicazione con solide radici in Austria. Offre da sempre piani di telefonia mobile semplici ed equi, senza costi nascosti. Da sottolineare la presenza di un’assistenza clienti amichevole e facilmente contattabile, sia per telefono che per messaggio.

I clienti apprezzano i servizi vantaggiosi e trasparenti: creato nel 2015, il marchio è giunto in Italia nel giugno 2020 proponendo fin da subito offerte molto convenienti. Ad oggi, conta oltre 300.000 clienti in Europa. Il nome di questo brand viene dal tedesco “sprich und surf”, ovvero “parla e naviga”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.