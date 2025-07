Tecnologia per tutti: OnePlus lancia smartwatch, tablet e auricolari a prezzi competitivi

Tre nuovi dispositivi, tre diverse esperienze d’uso, un unico obiettivo: conquistare il mercato tecnologico con qualità e prezzi competitivi. OnePlus amplia il proprio ecosistema con il lancio di tre prodotti innovativi: lo smartwatch OnePlus Watch 3, il tablet OnePlus Pad Lite e gli auricolari OnePlus Buds 4. Questi dispositivi combinano prestazioni avanzate e accessibilità, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più variegato.

OnePlus Watch 3 43mm: eleganza e funzionalità al polso

Il nuovo OnePlus Watch 3 si distingue per la sua leggerezza e compattezza, pesando solo 37,8 grammi. Il display da 1,32 pollici è perfetto per i polsi più sottili, senza sacrificare funzionalità. Realizzato con materiali premium come acciaio inossidabile e vetro curvo 2.5D, unisce robustezza ed eleganza.

La certificazione IP68 e la resistenza all’acqua fino a 5ATM lo rendono ideale anche per il nuoto. Uno dei punti di forza principali è l’autonomia: grazie alla tecnologia Dual Engine Architecture, offre fino a 60 ore di utilizzo in modalità smart. Inoltre, la ricarica rapida Watch VOOC Flash Charging consente un’intera giornata di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica.

Un’altra caratteristica innovativa è la funzionalità Mind & Body Evaluation, che analizza parametri fisici e mentali per fornire consigli personalizzati sulla gestione dello stress. Questo rende il smartwatch OnePlus un compagno ideale per chi cerca equilibrio tra tecnologia e benessere.

OnePlus Pad Lite: intrattenimento e produttività per tutti

Il tablet OnePlus Pad Lite rappresenta un’evoluzione accessibile e performante del modello precedente. Con un ampio schermo da 11 pollici, un rapporto superficie/telaio dell’85,3% e una luminosità di 500 nit, offre un’esperienza visiva coinvolgente. La tecnologia Eye Comfort, progettata per ridurre l’affaticamento oculare, lo rende ideale per sessioni prolungate di utilizzo.

Dotato di una batteria da 9.340 mAh, il OnePlus Pad Lite garantisce fino a 11 ore di riproduzione video. La ricarica SUPERVOOC da 33W riduce al minimo i tempi di inattività, permettendo agli utenti di tornare rapidamente alle proprie attività. Le funzioni di multitasking, come Open Canvas, e la compatibilità cross-device ampliano le possibilità d’uso, rendendolo perfetto per lavoro e studio.

Inoltre, il tablet include funzionalità dedicate ai più piccoli, come la Modalità Bambini e l’integrazione con Google Kids Space, confermando l’impegno di OnePlus nel creare un dispositivo versatile per tutta la famiglia.

OnePlus Buds 4: qualità sonora e connettività avanzata

Gli auricolari OnePlus Buds 4 si concentrano sulla qualità audio e sulla connettività intelligente. Grazie ai doppi driver coassiali, che combinano un woofer da 11mm e un tweeter da 6mm, offrono un suono immersivo. Supportano lo streaming ad alta risoluzione LHDC 5.0 e includono la tecnologia OnePlus 3D Audio, per un’esperienza surround coinvolgente.

La cancellazione del rumore adattiva raggiunge i 55dB, garantendo un ascolto indisturbato anche in ambienti rumorosi. Il sistema a triplo microfono assicura chiamate chiare e nitide, mentre il peso di soli 4,7 grammi per auricolare e l’autonomia complessiva di 45 ore li rendono perfetti per l’uso quotidiano.

Funzionalità aggiuntive come AI Translation e la compatibilità con Google Fast Pair migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso, rendendo i OnePlus Buds 4 una scelta ideale per chi cerca praticità e innovazione.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo OnePlus Watch 3 43mm, elegante e compatto, sarà disponibile nelle colorazioni Silver Steel e Black Steel al prezzo di 299,00€, con la possibilità di personalizzazione grazie al cinturino ufficiale venduto separatamente a 29,99€.

Arriva anche il OnePlus Pad Lite, tablet entry-level ideale per lo studio e l’intrattenimento quotidiano, proposto nella colorazione Aero Blue in due configurazioni: 6 GB + 128 GB (Wi-Fi) a 229,00€ e 8 GB + 256 GB (LTE) a 259,00€; la custodia ufficiale sarà disponibile a 34,99€. Infine, i nuovi OnePlus Buds 4, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore, doppio driver e supporto LHDC 5.0, saranno in vendita a 119,00€ nelle colorazioni Zen Green e Storm Gray.