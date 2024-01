Teams: presto promemoria di riunioni nel menu Start Windows 11

Microsoft si sta preparando a inserire i promemoria delle riunioni di Teams nel menu Start di Windows 11. Il gigante del software ha iniziato a testare una nuova build di Windows 11 con gli utenti del Dev Channel che include l’arrivo dei promemoria delle riunioni di Teams nella sezione consigliata del menu Start. Microsoft sta inoltre testando un modo migliore per accedere istantaneamente a nuove foto e screenshot dai dispositivi Android. Come riporta la stessa Microsoft nel suo blog ufficiale: “Per gli utenti che hanno effettuato l'accesso alle edizioni Windows 11 Pro o Enterprise con un account Microsoft Entra ID, stiamo provando la possibilità di visualizzare e partecipare alle prossime riunioni di Microsoft Teams direttamente dal menu Start. La prossima riunione di Teams online verrà visualizzata come elemento consigliato 5 minuti prima dell'inizio. Cliccando sul suggerimento della riunione si aprirà il meeting flow per la riunione su Teams”.

Teams: Microsoft migliora l’integrazione di Android con Windows 11

I promemoria delle riunioni di Teams verranno visualizzati insieme al normale elenco di file consigliati e utilizzati di recente nel menu Start. Inoltre, non verranno visualizzati per gli utenti non aziendali di Windows 11. Per gli utenti che possiedono Android, Microsoft sta anche migliorando la già forte integrazione dei dispositivi mobile con Windows 11. Scattando una foto o fai eseguendo screenshot sul proprio dispositivo Android, questo genererà una notifica istantanea sul PC. In seguito, gli utenti potranno visualizzare, modificare o condividere la foto. Si tratta di un miglioramento rispetto alla funzionalità annunciata da Microsoft lo scorso anno per Windows 11, precedentemente denominata acquisizione remota per Collegamento al telefono (Phone Link).

Attualmente, entrambe queste nuove funzionalità sono in fase di test e saranno disponibili per tutti gli utenti di Windows 11 in un prossimo futuro. Se dovessero ricevere un feedback positivo da parte dei tester, il rilascio ufficiale delle funzionalità potrebbe avvenire già nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.