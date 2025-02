Teams: nuovo calendario Outlook offrirà un'esperienza più fluida

Microsoft ha annunciato che la nuova esperienza di calendario in Teams è ora disponibile per tutti gli utenti. Questo update include le ultime innovazioni di Microsoft Copilot e Places per migliorare l'esperienza di pianificazione e gestione del tempo e offre un'esperienza unificata con il calendario di Outlook. L’aggiornamento porta anche una maggiore parità di funzionalità, tra cui l’accesso delegato, il supporto per la stampa, impostazioni del calendario più avanzate, filtri, gestione di più fusi orari, suggerimenti per la programmazione degli orari, supporto per gli allegati e altro ancora.

Come ha affermato Microsoft, parlando del nuovo calendario in Teams: "Questa evoluzione del calendario ti consente di ottenere di più incorporando le ultime innovazioni di Copilot e Places per aiutarti a infondere intelligenza nella tua gestione del tempo. Le funzionalità di Copilot come la prenotazione gestita sono disponibili nella nuova esperienza del calendario. Sono disponibili anche funzionalità di Places come la presenza sul posto di lavoro e la scheda Places. Con una licenza Teams Premium, funzionalità avanzate come la prenotazione rapida e Places finder sono disponibili nel nuovo calendario".

Una delle grandi modifiche di questo aggiornamento è l'introduzione di nuove visualizzazioni del calendario. Spiegando le opzioni disponibili ora, Microsoft afferma che saranno disponibili la vista mensile, la vista divisa (dividere il calendario in due parti indipendenti), la scala temporale, le viste salvate e la visualizzazione meteo. Il nuovo calendario può essere abilitato o disabilitato quando l’utente desidera. Basta aprire il client desktop Teams e accedere all'app Calendario. In alto a destra della finestra del calendario, gli utenti possono visualizzare il pulsante Nuovo calendario. Premendolo si potrà ottenere la nuova versione in pochi secondi. Per tornare alla versione classica, basta premere nuovamente lo stesso pulsante. Microsoft non sta modificando alcuna impostazione per utenti o organizzazioni con questo aggiornamento. Infine, bisogna ricordare che la nuova esperienza è opt-in, ovvero sarà l’utente a decidere se attivarla o no.