Teams: Microsoft non ritirerà più gli eventi live a settembre

Nel settembre 2023, Microsoft ha annunciato che la funzionalità eventi live di Teams sarebbe stata chiusa il l’anno seguente, ovvero il 30 settembre 2024. L’azienda ha anche annunciato la funzione che l’avrebbe sostituita, chiamata Municipio (Town Hall). Quest’ultima permette agli utenti di avere più relatori dal vivo online e altro ancora. Nelle scorse ore Microsoft ha annunciato un aggiornamento per entrambe le funzioni. In primis, ha deciso di non ritirare gli eventi live di Teams a settembre come previsto. Come riportato sul blog di Microsoft: “è importante garantire un passaggio graduale al Municipio. Ci impegniamo a rendere il più semplice e vantaggioso possibile per i clienti sperimentare, adottare e implementare il municipio come destinazione per eventi digitali su larga scala, oltre a consentire ai clienti di passare dagli eventi live al municipio secondo il proprio programma”.

Teams: Microsoft includerà presto nuove funzionalità al Municipio

Il post sul blog Microsoft non indica una nuova data relativa alla rimozione degli eventi live di Teams. L’azienda afferma tuttavia che la nuova funzionalità Town Hall in Teams ha registrato “un aumento significativo di nuovi clienti” durante l’ultimo trimestre. Inoltre, Microsoft ha in programma di aggiungere nuove funzioni al Municipio nei prossimi mesi. Come riportato sul blog: “i partecipanti saranno presto in grado di esprimere il proprio feedback e il proprio coinvolgimento attraverso reazioni dal vivo, chat in streaming e i relatori potranno interagire con il proprio pubblico alzando la mano. Anche esperienze di produzione avanzate come il ruolo di produttore, la messa in coda di contenuti condivisi e il supporto per le scene di anteprima stanno arrivando in municipio, fornendo un nuovo livello di capacità di esecuzione degli eventi”.

Entro il prossimo anno, Microsoft prevede inoltre di aggiungere funzionalità simili a quelle disponibili negli eventi live di Teams al Municipio. Ciò include la possibilità di mettere in coda i contenuti condivisi, visualizzare l’anteprima delle scene e aggiungere un ruolo di produttore. Aggiungerà inoltre più funzioni interattive, come votazione, archiviazione di domande, esportazione di domande in CSV e un modo per scaricare report di domande e risposte.