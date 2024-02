Teams: in arrivo funzionalità Municipio e chat separate

La scorsa settimana sul sito Microsoft 365 Roadmap sono state annunciate una serie di funzionalità imminenti per i prodotti del gruppo di Redmond. Una delle più importanti riguarda OneDrive, che a maggio riceverà il proprio assistente AI Copilot. Tuttavia, molte nelle prossime novità riguardano Microsoft Teams. A marzo, su tutte le piattaforme desktop e su Teams per Mac, verrà introdotta la nuova funzionalità “Municipio”. Organizzatori, co-organizzatori e relatori possono chattare privatamente in una chat separata dai partecipanti. È possibile accedere a questa chat prima, durante e dopo l'evento. Ad aprile, Microsoft Teams Rooms su Windows riceverà inoltre una funzionalità linguistica aggiuntiva. Gli utenti possono modificare la lingua predefinita dell'app su Microsoft Teams Rooms su Windows toccando “Altro” e poi “Lingua” sulla console della sala. Gli amministratori possono selezionare fino a tre lingue tra cui gli utenti possono scegliere nella stanza.

Teams: School Connection e sfondi personalizzati per le app mobile

Novità in arrivo anche per le app mobili Teams. A marzo, i genitori che utilizzano Teams for Education su iOS e Android potranno connettersi alla funzionalità School Connection tramite un collegamento fornito dalla scuola dei propri figli. Gli utenti di Android potranno inoltre registrare il proprio schermo e condividerlo su un canale o con altri utenti. Inoltre, gli amministratori di Teams Rooms potranno aggiungere un requisito per gli utenti Android per accedere a un ID riunione e un passcode per partecipare a una riunione. Da giugno, gli amministratori potranno inviare agli utenti di Android Teams Room sfondi personalizzati, come il logo dell'azienda per il display della sala principale.

Infine, anche la nuova app Outlook per Windows riceverà una nuova funzionalità per gli allegati e-mail. A partire da marzo, gli utenti potranno trascinare e rilasciare allegati ed e-mail dal nuovo Outlook per Windows su desktop o sulle cartelle locali per scaricarli direttamente in quella posizione. Nei prossimi giorni sono attese altre novità per le due app Windows, che verranno pubblicate sul sito della Microsoft 365 Roadmap.