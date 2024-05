Teams include finestra la condivisione schermo in Presenter

Quando si partecipa a una riunione virtuale in Microsoft Teams, a volte capita di dover condividere il proprio schermo per una presentazione o altro. Tuttavia, in questi casi non è possibile può vedere la reazione degli partecipanti al proprio contenuto. Microsoft ha quindi annunciato che sta testando una nuova funzionalità di condivisione dello schermo in Teams chiamata finestra Presenter. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, l'azienda ha spiegato che tale finestra: “Mostra fino a quattro partecipanti alla riunione (sia con video che con audio), nonché relatori attivi, mani alzate, reazioni e un'anteprima dei contenuti condivisi. Anche le notifiche delle riunioni sono più facili da vedere, poiché appaiono al centro dello schermo in modo da poter agire su di esse.

Microsoft Teams: come utilizzare la finestra Presenter

La nuova funzionalità viene abilitata quando si partecipa a una riunione di Teams. Per attivarla basta selezionare l'opzione Condividi, quindi si selezionare Schermo o Finestra. Dovrebbe quindi apparire la nuova finestra di Presenter. Tale finestra può essere spostata in altre parti dello schermo. Può anche essere massimizzato o ridotto a icona. Microsoft ha aggiunto: “se condividi lo schermo o la finestra e hai la fotocamera accesa, puoi espandere il riquadro del video personale nella parte inferiore della finestra del presentatore facendo clic sul pulsante freccia. Una volta espanso, puoi ridurre nuovamente a icona il riquadro del video personale per liberare spazio sullo schermo condiviso”.

Al momento, la funzionalità della finestra del relatore è disponibile per gli utenti che hanno effettuato l'iscrizione all'anteprima pubblica di Teams o alla versione dedicata di Microsoft 365. La nuova funzionalità attualmente funziona con la nuova app Teams per Windows e Mac. Naturalmente, chi partecipa alle riunioni di Teams, ma non utilizza la funzionalità della finestra del relatore, non dovrà necessariamente far parte dell'anteprima pubblica di Teams per visualizzarla. Ad oggi Microsoft non ha rivelato quando la finestra Presenter sarà disponibile per tutti gli utenti. Tuttavia, è possibile che ciò accada molto presto.