Teams Classic: Microsoft conferma data di fine supporto per l’app

All'inizio dell’anno, Microsoft ha annunciato che avrebbe concesso agli utenti che utilizzavano ancora l’app desktop Teams Classic un po' più di tempo per effettuare la transizione alla versione più recente "Teams 2.0", almeno fino al 1 luglio 2024. Recentemente, l'azienda ha offerto alcune informazioni più concrete su quando terminerà il supporto per Teams Classic e anche quando diventerà completamente non disponibile per l'uso. Sul proprio sito ufficiale, Microsoft ha confermato di aver iniziato a inviare notifiche agli utenti di Teams Classic a tal proposito. L’azienda li ha infatti avvertiti che la data ufficiale di fine supporto dell’app sarà il 1 luglio 2024. Dopo tale data, Microsoft non rilasciare più aggiornamenti, patch o nuove funzionalità per gli utenti di Teams.

Teaem Classic: app bloccata da ottobre 2024 sui sistemi non supportati

Sebbene l'app non riceverà più aggiornamenti dopo il 1 luglio, sarà comunque utilizzabile per gli utenti e le aziende che devono ancora effettuare il passaggio alla nuova app desktop Teams. Dopo tale data, gli utenti di Teams Classic vedranno un altro avviso notifica, che li informerà che l’app non è più supportata. Questi avvisi di notifica possono essere ignorati ma continueranno a essere visualizzati occasionalmente per gli utenti che utilizzano ancora tale app.

Tuttavia, il vero giorno della resa dei conti sarà quando la classica app Teams non funzionerà più. Microsoft ha annunciato che chiunque utilizzi Teams Classic su sistemi operativi meno recenti e non supportati (Windows 7, 8, 8.1 e MacOS Sierra 10.12) ad agosto inizierà a visualizzare avvisi che annunciano l'app non funzionerà più dopo il 23 ottobre 2024. Gli utenti che tentano di utilizzare l'app dopo ottobre vedranno un'altra notifica che informa che il loro utilizzo dell'app è stato bloccato. Tali utenti possono continuare ad accedere a Teams nei browser web supportati.

Per tutti gli altri utenti, il blocco dell'app classica di Teams richiederà un po' più tempo, ma avverrà. Il blocco totale dell'utilizzo di Teams Classic su tutti i sistemi operativi Windows e MacOS supportati avverrà il 1° luglio 2025.