Tasker si prepara all'arrivo di Android 15: tante novità in cantiere

Tasker, la celebre app di automazione per dispositivi Android, ha recentemente ricevuto un aggiornamento che introduce nuove funzionalità basate sulle API di Android 15. Questo aggiornamento offre agli utenti maggiori possibilità di personalizzazione e automazione, rendendo l'esperienza d'uso del dispositivo ancora più versatile e su misura.

Una delle nuove funzionalità più rilevanti è la modalità scala di grigi. Questa opzione permette di attivare la scala di grigi per risparmiare energia o per creare un'esperienza visiva meno affaticante. Un'altra aggiunta è la possibilità di oscurare lo sfondo del dispositivo, migliorando la visibilità in ambienti con scarsa illuminazione e riducendo l'affaticamento visivo.

Tasker ora consente anche il controllo dell'Always On Display (AOD). Gli utenti possono attivare o disattivare l'AOD in base alle proprie esigenze, ottimizzando così l'uso della batteria. Inoltre, è possibile gestire la luminosità automatica, attivandola o disattivandola e impostando un livello di luminosità personalizzato per adattarsi meglio alle diverse condizioni di luce.

La nuova build di Tasker sarà disponibile con Android 15

Un'altra funzione interessante introdotta con questo aggiornamento è il "tap to wake". Questa permette di riattivare lo schermo semplicemente toccandolo due volte, evitando di dover utilizzare il pulsante di accensione. Per chi cerca un risparmio energetico ancora maggiore, Tasker offre la possibilità di massimizzare la modalità Doze, che limita le attività in background per prolungare la durata della batteria.

Queste nuove funzionalità rappresentano solo una parte delle novità che Tasker offre grazie all'integrazione con Android 15. L'app è in costante sviluppo e il creatore, João Dias, ha già pianificato ulteriori miglioramenti e funzioni innovative per il futuro.

Attualmente, la versione aggiornata di Tasker è disponibile esclusivamente per gli utenti che utilizzano Android 15. Tuttavia, una volta che Android 15 sarà rilasciato ufficialmente, l'app aggiornata sarà resa disponibile anche sul Google Play Store per tutti gli utenti. Per coloro che desiderano un controllo totale sulla personalizzazione del proprio dispositivo, Tasker rappresenta una risorsa indispensabile. Con le nuove funzionalità offerte dall'integrazione con Android 15, Tasker diventa uno strumento ancora più potente e flessibile.