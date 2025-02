Tanti nuovi contenuti in arrivo a febbraio: è il momento giusto per scegliere Sky

È il momento giusto per scegliere Sky, andando ad attivare un nuovo abbonamento a prezzo scontato che garantisca la possibilità di accedere a tanti contenuti di intrattenimento oltre che a un'offerta sportiva completa. In più, in questo momento, chi sceglie Sky può aggiungere Sky Wifi, l'abbonamento per la connessione Internet a casa tramite fibra ottica, con un prezzo aggiuntivo di 10,90 euro al mese.

La promo da cui partire è Sky TV + Sky Sport, ora disponibile a 24,90 euro al mese per 18 mesi. Questa promo permette l'accesso ai contenuti di intrattenimento di Sky (e quindi a serie TV, show e molto altro) e all'offerta sportiva con la Champions League e le altre coppe europee, gli sport di motori, a partire dalla Formula 1, il tennis e molto altro ancora.

La promo è personalizzabile con Sky Calcio (+8 euro al mese, per vedere le partite dei campionati trasmessi da Sky, a partire dalla Serie A), Sky Cinema con Paramount Plus (+10 euro al mese) e, come sottolineato in precedenza, Sky Wifi (+10,90 euro al mese). Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale Sky, qui di sotto.

Le novità Sky di febbraio 2025

Il mese di febbraio 2025 porterà diverse novità per Sky. Tra i nuovi contenuti in arrivo segnaliamo:

con il pacchetto Sky TV sarà possibile seguire la terza stagione di The White Lotus , disponibile dal 17 febbraio oltre che la quarta stagione dell'apprezzata serie Transplant , in arrivo il 10 febbraio; dal 2 febbraio, invece, ci sono i nuovi episodi di Law & Order: Special Victmis Unit ; dal 28 febbraio arriverà L’Arte della Gioia , una serie Sky Original diretta da Valeria Golino; tra gli show, invece, continua la nuova stagione di MasterChef Italia a cui si affianca anche Alessandro Borghese - 4 Ristoranti

con il pacchetto Sky Sport, invece, è possibile seguire la fase a eliminazione della Champions League e delle altre coppe europee, con i prossimi turni in programma già l'11 febbraio; è prevista, inoltre, la partenza della seconda parte di stagione di NBA mentre da marzo torneranno in pista la Formula 1 e la Moto GP; la stagione di tennis, dopo gli Australian Open, entrerà ora nel vivo con nuovi tornei

