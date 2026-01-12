Tanti Giga in 5G con prezzi da 5,99€: è il momento di passare a Kena

Kena Mobile è oggi un punto di riferimento assoluto del mercato di telefonia mobile. L'operatore virtuale di TIM mette a disposizione dei nuovi clienti diverse offerte 5G di grande interesse e che possono rappresentare l'occasione giusta per attivare una tariffa completa e vantaggiosa. Si parte da 5,99 euro al mese e non ci sono costi nascosti o vincoli. Per sfruttare le promo basta raggiungere il sito ufficiale di Kena Mobile.

Le offerte Kena di gennaio 2026

Per chi passa a Kena sono disponibili diverse offerte da considerare. Il primo gruppo di promo da considerare riguarda i clienti Iliad, Fastweb e di alcuni operatori virtuali (come CoopVoce, PosteMobile e altri) oppure chi richiede un nuovo numero. Le promozioni disponibili sono le seguenti:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al costo di 5,99 euro al mese ;

al costo di ; minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G al costo di 7,99 euro al mese ;

al costo di ; minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese;

C'è anche il Pack di 6 mesi, disponibile per lo stesso gruppo indicato in precedenza. Questa offerta propone:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G al mese al costo di 29,99 euro per 6 mesi

Richiedendo la portabilità del numero da WINDTRE, Vodafone, Very Mobile oppure da TIM è possibile accedere alla seguente offerta:

minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,99 euro al mesi;

Tutte le promozioni di Kena Mobile sono disponibili tramite attivazione online, seguendo il link riportato qui di sotto. Per i nuovi clienti c'è anche la possibilità di richiedere una eSIM, in modo da velocizzare ulteriormente le tempistiche di attivazione. Le promozioni descritte sono valide solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.