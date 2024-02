Tails 6.0: rilasciato update basato su Debian 12 e GNOME 43

Tails, la distribuzione Linux incentrata sulla sicurezza basata su Debian volta a preservare la privacy e l'anonimato di Internet, è stata aggiornata oggi alla versione 6.0. Si tratta di una versione principale che introduce nuove funzionalità e componenti aggiornati. Basato sull'ultima serie di sistemi operativi Debian GNU/Linux 12 “Bookworm”, Tails 6.0 viene fornito con l'ambiente desktop GNOME 43 per impostazione predefinita. Inoltre, presenta il rilevamento degli errori per l'archiviazione persistente per aiutare gli utenti a diagnosticare guasti hardware. Infine, il nuovo update include la protezione contro i dispositivi USB dannosi e supporto per montaggio automatico di dispositivi esterni. La nuova funzionalità di montaggio automatico supporta i dispositivi crittografati. Ciò significa che verrà richiesto di inserire una password per sbloccare automaticamente la crittografia. Tuttavia, bisogna tenere presente che la nuova protezione contro dispositivi USB dannosi ignorerà automaticamente qualsiasi dispositivo collegato al computer mentre lo schermo è bloccato.

Tails 6.0: le altre novità dell’aggiornamento della distribuzione Linux

Con il nuovo aggiornamento desktop GNOME 43, Tails 6.0 introduce il supporto per la modalità scura. Inoltre, ora è presente anche una modalità luce notturna, che cambia lo schermo con colori più caldi e meno luminosità. Inoltre, GNOME 43 offre una funzionalità integrata per effettuare screenshot e una funzionalità screencast. In questa versione è inclusa anche una configurazione più semplice degli account Gmail nel client di posta Mozilla Thunderbird. Gli utenti possono ora accedere direttamente, senza effettuare alcuna configurazione aggiuntiva. Inoltre, adesso le passphrase di archiviazione persistente vengono generate nelle lingue catalano, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

Tails 6.0 include diversi software. Tra questi vi sono il browser sicuro Tor Browser 13.0.10, il gestore delle password KeePassXC 2.7.4, il wallet Bitcoin Electrum 4.3.4, lo strumento per la privacy Metadata Cleaner 2.4.0, l'editor SVG Inkscape 1.2.2, l’audio editor Audacity 3.2.4, l’editor di immagini GIMP 2.10.34 e il gestore di certificati Kleopatra 22.12. Tails 6.0 è già disponibile per il download come immagine ISO o USB. Gli utenti esistenti dovranno eseguire un aggiornamento manuale. Per ulteriori dettagli sulle modifiche incluse in questo aggiornamento, è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale di Tails.