GNOME 43.3: arrivati diversi bugfix per GNOME Maps e GNOME Software

Il team di programmatori del progetto GNOME, ambiente desktop open source molto gettonato dalla community di utenti Linux, ha reso disponibile una nuova maintenance release di GNOME 43. Tale aggiornamento introduce una serie di bugfix e patch dedicate alla risoluzione di numerose imperfezioni rilevate nelle settimane precedenti dai coder. Questi fix vanno infatti concretamente ad irrobustire la stabilità generale del codice sorgente di GNOME. Ad esempio uno dei bugfix presenti in GNOME 43.3 di maggiore rilievo riguarda GNOME Maps, l'applicativo dedicato alle mappe ed alla navigazione satellitare sviluppato dagli sviluppatori del progetto, che soffriva di un problema di sfocatura dei vari layer quando si eseguiva lo zoom su determinate mappe.

Altre patch importati sono state implementate in GNOME Software, il programma che si interfaccia con i vari package manager delle distribuzioni Linux e consente di gestire l'installazione e l'aggiornamento dei vari software presenti nei repository e non. Nelle scorse build infatti tale applicativo cancellava periodicamente la cache delle icone, obbligando il sistema ad un costante download e refresh di questi elementi grafici, ora tale comportamento è stato corretto e non verrà più applicato se non in specifici casi. Inoltre è stata risolta la problematica che impediva al software di notificare all'utente la presenza di aggiornamenti critici di sicurezza disponibili nei repository. Tale applicazione gode ora anche di numerose traduzioni rinnovate.

In GNOME 43.3 il text editor ora dispone della possibilità di elencare i documenti in base alla loro apertura più recente ed è stata inoltre migliorata la funzione di auto salvataggio che adesso avviene in modo più rapido e continuativo.

Novità anche per la libreria libadwaita, ovvero quella che regola i paradigmi estetici di GNOME, che ha ricevuto una serie di bugfix che vanno a risolvere diversi memory leak. L'Image Viewer Eye of GNOME ora invece non mostrerà più dei critical warning quando l'utente chiude il programma salvando le modifiche ad un immagine precedentemente aperta.