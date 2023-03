Tails 5.11: introdotto Linux 6.1 LTS

I developer di Tails, nota distribuzione Linux dedicata alla privacy ed alla sicurezza durante la navigazione sui siti e servizi web, hanno reso noto, tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale del progetto, al proprio bacino di utenti la disponibilità di un nuovo update della stable release del sistema operativo. Tails 5.11 si basa sui pacchetti presenti nei repository s0ftware di Debian 11 “Bullseye”. In questa edizione è reperibile Linux 6.1 LTS (Long Term Support), ovvero una delle più recenti versioni del kernel del Pinguino che offre diversi boot di performance oltre al supporto ad una grossa pletora di periferiche hardware.

Grazie all'adozione di Linux 6.1 LTS gli utenti di Tails 5.11 potranno godere di prestazioni migliorate con una vasta pletora di CPU (Central Processing Unit) AMD oltre al supporto ouf-of-the-box per un grosso bacino di GPU (Graphics Processing Unit) AMD Radeon e per le recentissime schede video Intel Arc.

Su Tails 5.11 è disponibile il nuovo modulo kernel ZRam, conosciuto in precedenza come compcache, che viene sfruttato per estendere la physical memory del proprio computer e consente l'esecuzione degli applicativi e delle diverse sessioni desktop per diverso tempo senza incappare in lag o freeze del sistema. Sostanzialmente ZRam genera un compressed block device all'interno della memoria RAM (Random Access Memory) con un sistema di on-the-fly disk compression.

Altra interessante feature contenuta in Tails 5.11 riguarda l'arrivo del nuovo tool per lo screencast, che è sostanzialmente quello sviluppato dal team di coder GNOME. Gli utenti della distribuzione potranno ora eseguire una registrazione video e audio del proprio desktop senza doversi affidare a soluzioni di terze parti.

Tails 5.11 implementa anche una rinnovata unlocking section, presente nella Welcome Screen, oltre ovviamente ad una serie di upgrade per le applicazioni di maggiore rilievo. Ad esempio è stato adottato il noto client mail open source Mozilla Thunderbird 102.9.0 ed il recente Tor Browser 12.0.4.