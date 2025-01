Synthesia è il tool IA che trasforma il testo in video: da provare gratis

Creare video da descrizioni testuali diventa oggi molto più semplice: grazie a Synthesia, il nuovo tool IA accessibile a tutti, è possibile trasformare un testo in un video, con la possibilità di sfruttare avatar IA e aggiungere audio in decine e decine di lingue differenti, italiano compreso.

Facile da usare, Synthesia è disponibile con una versione gratuita che punta a evidenziare all'utente le potenzialità del tool. Per saperne di più basta visitare il sito ufficiale di Synthesia, accessibile tramite il box qui di sotto.

Come funziona Synthesia

Il meccanismo che regola il funzionamento di Synthesia è davvero semplice. Tutto quello che bisogna fornire è uno script, contenente le indicazioni necessarie per poter generare il video tramite l'intelligenza artificiale. Lo script in questione può essere importato da un documento ma può anche essere una semplice idea, su cui l'IA si metterà all'opera.

Una volta creata una prima bozza, il video potrà essere personalizzato, modificando l'avatar, i colori, i font del testo, il layout e molto altro ancora. Per l'utente, infatti, c'è un pieno controllo sul contenuto generato, che potrà essere modificato e adattato alle proprie necessità, sotto ogni aspetto.

Synthesia è disponibile con un piano Free a costo zero. Anche se con alcune limitazioni (è possibile generare fino a 3 minuti al mese di video), questo piano consente all'utente di poter testare le potenzialità del servizio, scegliendo tra più avatar e varie opzioni di personalizzazione. Ci sono, naturalmente, i piani a pagamento, che eliminano le varie limitazioni.

Il piano Starter, ad esempio, ha un costo di 16 euro al mese, garantendo un accesso completo al tool per la generazione dei video. A disposizione degli utenti, inoltre, ci sono anche i piani Creator e Enterprise, pensati per un utilizzo avanzato e professionale. Per i dettagli completi in merito e per iniziare a provare il software basta premere sul box qui di sotto.

