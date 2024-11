Surfshark VPN: per il Black Friday sconti fino all'87% e 4 mesi gratis

In occasione del Black Friday, Surfshark VPN, una delle migliori reti virtuali private in circolazione, lancia una promozione imperdibile: abbonamenti a partire da 1,99 euro al mese, con sconti fino all’87% e 4 mesi aggiuntivi gratuiti. L’offerta è valida per i piani biennali e include una garanzia di rimborso entro 30 giorni, rendendola una scelta senza rischi per chi cerca una VPN affidabile e conveniente.

Caratteristiche principali di Surfshark VPN

Surfshark offre tutto ciò che ci si aspetta da una VPN moderna, garantendo sicurezza, privacy e praticità. Tra le sue funzionalità spiccano:

Split Tunneling , per gestire quali applicazioni utilizzano la VPN;

, per gestire quali applicazioni utilizzano la VPN; Kill Switch , che blocca automaticamente la connessione in caso di interruzioni della VPN;

, che blocca automaticamente la connessione in caso di interruzioni della VPN; Protocolli avanzati , come WireGuard, OpenVPN e IKEv2;

, come WireGuard, OpenVPN e IKEv2; Auto-connect, per connettersi automaticamente al server più vicino.

E di recente Surfshark ha introdotto nuove tecnologie per rivoluzionare il concetto di VPN, come Nexus, una rete globale basata sul sistema SDN (Software Defined Networking). Questa tecnologia collega i server VPN a una rete unica, migliorando significativamente la sicurezza e la privacy degli utenti.

Tra le innovazioni legate a Nexus troviamo il Dynamic MultiHop, che consente di instradare la connessione attraverso più server per maggiore anonimato; la rotazione IP, che cambia regolarmente l’indirizzo IP senza disconnettere l’utente; l'IP Random, che assegna un nuovo IP a ogni sessione.

Compatibile con i principali sistemi operativi e dispositivi, come Windows, macOS, Android, iOS, smart TV e router, è una soluzione versatile per tutte le esigenze. Include inoltre strumenti innovativi come CleanWeb, che blocca annunci pubblicitari, pop-up di cookie e siti pericolosi, migliorando l’esperienza di navigazione.

Con l’abbonamento biennale di Surfshark VPN, disponibile a soli 1,99 euro al mese, puoi ottenere uno sconto dell’87% e usufruire di 4 mesi di servizio aggiuntivi gratuitamente. Vai sul sito di Surfshark per approfittare adesso della promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.