Surfshark VPN: navigazione privata per tutta la famiglia a 2,19€/mese

Se cerchi una VPN che offra protezione solida su qualsiasi dispositivo, Surfshark VPN è tra le soluzioni più affidabili disponibili oggi. Con un solo abbonamento puoi mettere al sicuro tutta la tua rete digitale, senza limiti sul numero di device collegabili.

Computer, smartphone, tablet e smart TV: tutto viene coperto con un’unica sottoscrizione, semplice da configurare e pronta all’uso in pochi secondi. Quanto costa? Davvero poco: con l'offerta attuale solo 2,19€ al mese per il piano biennale che include 3 mesi gratuiti. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona.

Perché Surfshark VPN è sempre più scelta

La sicurezza e privacy di Surfshark VPN, già garantite da servizi come politica no-log e crittografia AES-265 bit, sono potenziate dalla tecnologia Nexus, che fa viaggiare i tuoi dati su una rete dinamica di server, migliorando stabilità e anonimato.

Le connessioni pubbliche, come quelle degli aeroporti o dei bar, non saranno più un rischio: ogni informazione trasmessa viene cifrata con standard elevati e resta invisibile a occhi esterni. In più, Surfshark integra strumenti per bloccare contenuti pericolosi, tracciamenti indesiderati e pubblicità invadenti, assicurando un'esperienza digitale fluida e protetta.

La VPN supporta tutti i dispositivi, offrendo protezione completa mentre navighi, guardi contenuti in streaming o giochi online. Non solo: offre connessioni simultanee illimitate con un solo account. Quindi, può veramente utilizzarla tutta la famiglia.

Attivando l’offerta attuale, puoi accedere a Surfshark a un prezzo davvero competitivo: solo 2,19€ al mese anziché 4,48, con tre mesi di servizio aggiuntivi inclusi. Non è l'unico piano disponibile: ce ne sono altri che aggiungono ulteriori funzionalità. Per attivare quello più adatto alle tue esigenze vai sul sito di Surfshark.

