Surfshark VPN in offerta al prezzo più basso dell'anno (meno di 2€)

Se in questi giorni stai valutando la possibilità di attivare un servizio di rete privata virtuale, ti segnaliamo l'offerta sui piani di due anni di Surfshark VPN. Il piano Starter, quello più economico, è disponibile al prezzo più basso dell'anno: 1,99 euro al mese, con quattro mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

La VPN di Surfshark è una delle migliori per rapporto qualità-prezzo. Nonostante infatti i prezzi altamente concorrenziali, non rinuncia ai servizi extra per la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti. Una delle funzionalità più significative è Incogni, strumento incluso nel piano completo One+ che consente di bloccare il telemarketing una volta per tutte.

Surfshark VPN è in offerta al prezzo più basso dell'anno

La VPN di Surfshark protegge i suoi utenti 24 ore su 24, sette giorni su sette, quando sono connessi alla rete Internet. Fin dal piano più economico, Surfshark permette di navigare sul web senza pubblicità, evitando in questo modo non solo gli annunci, ma anche i pop-up di cookie e i tracker.

Un altro vantaggio significativo del servizio è la possibilità di sfruttare i server VPN ad alta velocità per lavorare, giocare e navigare sul web senza rinunciare all'esperienza offerta dalla propria connessione Internet di casa. I server di Surfshark sono presenti in oltre 100 Paesi in tutto il mondo e si basano unicamente su RAM.

I piani di due anni di Surfshark VPN sono in offerta al prezzo più basso dell'anno. Per effetto dell'87% di sconto, il piano Starter è disponibile a 1,99 euro al mese. Inoltre, la promozione in corso prevede anche quattro mesi aggiuntivi gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.