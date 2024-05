Surfshark One: VPN e Antivirus all-in-one con il 78% di sconto

Gestire diversi servizi di sicurezza online può diventare complicato e costoso. Surfshark One offre una soluzione all-in-one che combina una VPN con un antivirus robusto e altre funzionalità di sicurezza avanzate, a soli 3,49€ al mese grazie a uno sconto del 78% e 2 mesi gratuiti.

Con Surfshark hai protezione completa e spendi poco

Con Surfshark One, ottieni una protezione completa contro virus, malware, furti di dati e spionaggio online grazie a funzionalità chiave come la VPN, che modifica il tuo indirizzo IP e cripta le comunicazioni online, rendendo la tua posizione invisibile e garantendo una navigazione anonima e sicura.

L'antivirus integrato analizza i software prima dell'installazione e durante l'uso, proteggendoti da virus e malware. In più, il servizio Alert ti avvisa in caso di violazione dei tuoi dati personali. La funzionalità Alternative ID genera dettagli personali e nuove email proxy per proteggere la tua identità online. Clean Web blocca pop-up, annunci e richieste di consenso dei cookie, assicurando una navigazione senza distrazioni. Infine, con il motore di ricerca privato Search, potrai effettuare ricerche anonime senza tracker e pubblicità.

Ma Surfshark offre anche flessibilità, rendendo disponibili vari piani:

Starter : 2,99€ al mese (12 mesi), include VPN e generatore di dettagli personali.

: 2,99€ al mese (12 mesi), include VPN e generatore di dettagli personali. One : 3,49€ al mese (12 mesi), aggiunge l'antivirus e il motore di ricerca privato.

: 3,49€ al mese (12 mesi), aggiunge l'antivirus e il motore di ricerca privato. One+: 5,49€ al mese (12 mesi), aggiunge la rimozione dei dati personali.

Ma non è tutto: con il piano biennale puoi beneficiare di sconti fino all'86%, pagando soli 2,89€ al mese con 2 mesi extra inclusi. Clicca sul pulsante qui sotto e scegli l’abbonamento che meglio si adatta alle tue esigenze.

Non perdere questa occasione: proteggi la tua privacy online con Surfshark One. Approfitta dell'offerta speciale. Visita il sito di Surfshark e abbonati sfruttando le promozioni in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.