Surfshark One, super sconto dell'87% per il pacchetto sicurezza con VPN inclusa

Surfshark One offre protezione completa per i tuoi dispositivi: non solo VPN, ma anche antivirus e molto altro. Offerta a soli 2,29 euro al mese.
Eleonora Busi
Pubblicato il 8 ott 2025
Link copiato negli appunti

Cerchi un pacchetto sicurezza che non si limiti alla sola VPN, ma includa anche strumenti extra per mantenerti al sicuro a 360 gradi? L'hai trovato: Surfshark One è il piano che stai cercando e oggi puoi averlo con uno sconto dell'87% scegliendo il piano di 24 mesi. Inclusi nel prezzo, che è di 2,29 euro al mese, anche 3 mesi extra e tutta una serie di vantaggi irrinunciabili.

Surfshark One: risparmia l'87% sul piano biennale

Cosa offre il pacchetto Surfshark One

Surfshark One è ben più di un semplice servizio VPN. Con oltre 3200 server dislocati in 100 nazioni, tutti basati su RAM per garantire velocità e protezione, puoi connettere un numero illimitato di device con un solo account. L'app è intuitiva e semplice da utilizzare.

Tra le funzioni chiave troviamo:

  • Protezione VPN: naviga senza vincoli e senza essere tracciato, assicurandoti una privacy totale 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
  • Alternative ID: genera identità digitali ed email proxy per evitare spam e mettere al sicuro i tuoi dati personali;
  • Surfshark Antivirus: difesa continua contro virus, malware e ransomware per tutti i tuoi dispositivi connessi;
  • Alert sulle violazioni: ricevi avvisi istantanei se le tue informazioni riservate vengono divulgate online;
  • Surfshark Search: motore di ricerca protetto e privo di pubblicità, per navigare senza lasciare impronte digitali;
  • Dedicated IP: possibilità di avere un indirizzo IP personale e sempre lo stesso.
Surfshark One a meno di 3 euro al mese

In più, il pacchetto comprende strumenti avanzati come AdBlock, protezione antispam e difesa multipiattaforma. Con il piano 24 mesi, Surfshark One costa soltanto 2,29 euro al mese e risparmi l'87%. In più hai 3 mesi extra, più garanzia di rimborso entro 30 giorni e politica no-log verificata che assicura che nessuna tua attività online venga tracciata o registrata. Non perdere la promozione e abbonati ora a Surfshark One, risparmiando.

