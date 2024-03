Surfshark One: i 4 prodotti necessari per la tua sicurezza informatica

Surfshark One offre una soluzione completa per proteggere la tua privacy e garantire la sicurezza online. Con Surfshark VPN, Antivirus, Search e Alert, puoi navigare in modo sicuro, proteggere i tuoi dispositivi e rimanere al sicuro dalle minacce online, tutto con un unico account che oggi viene proposto ad un prezzo super competitivo: 3,49€ al mese grazie allo sconto attivo del 77% + 2 mesi gratuiti per un intero anno.

Pacchetto completo: Surfshark One ad un prezzo regalato

Proteggere la propria sfera privata e garantire la sicurezza online è diventato fondamentale nel mondo digitale. Con Surfshark One, hai tutto ciò di cui hai bisogno per proteggerti da virus, malware, perdite di dati e altre minacce online, tutto con un singolo account.

Con Surfshark VPN, puoi navigare in modo sicuro e anonimo su Internet. La VPN crittografa il tuo traffico internet e maschera il tuo indirizzo IP, garantendo che le tue attività online rimangano private.

Inoltre, Surfshark Antivirus protegge i tuoi dispositivi da virus, malware e altre minacce online. Con una protezione in tempo reale, puoi stare tranquillo sapendo che il tuo computer, il tuo telefono e altri dispositivi sono al sicuro dagli attacchi informatici.

Surfshark Search, invece, è un motore di ricerca che ti consente di navigare e cercare info sul web senza lasciare tracce. Infine, con Surfshark Alert ricevi notifiche istantanee sulle fughe dei dati personali. Se i tuoi dati vengono compromessi o esposti online, verrai avvisato immediatamente, consentendoti di agire prontamente per proteggere la tua privacy e la tua sicurezza.

Surfshark One, dunque, offre un pacchetto completo di difesa e sicurezza informatica con la sua quadrupla funzione di: Antivirus, VPN, Search e Alert, tutto proposto a 3,49€ al mese grazie allo sconto del 77% e ai 2 mesi gratis!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.