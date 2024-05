Surfshark One: antivirus, VPN e protezione dalle frodi online, tutto a 2,69 €/mese

Per accedere a Internet in sicurezza, senza tracciamento e con una protezione dalle frodi online, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da Surfshark One. Il bundle proposto da Surfshark include la sempre apprezzata VPN illimitata oltre che il sistema antivirus, per un accesso protetto a Internet. In più, con Surfshark One è possibile sfruttare strumenti aggiuntivi per la protezione dei propri dati, con un'attenzione particolare ai furti di identità e alle frodi online.

Grazie all'offerta in corso, Surfshark One ora costa 2,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Per sfruttare l'offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, raggiungibile tramite il box qui di sotto. La promozione prevede una Garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni che consente di "provare" il servizio e tutte le sue caratteristiche senza limitazioni.

Surfshark One: sicurezza e protezione quando usi Internet

Con Surfshark One è possibile sfruttare un unico bundle per la protezione dei propri dati e dei propri dispositivi. Questo bundle contiene:

la VPN sicurezza, con la protezione della crittografia, una politica no log e la possibilità di aggirare i blocchi geografici online

sicurezza, con la protezione della crittografia, una politica no log e la possibilità di aggirare i blocchi geografici online l' antivirus per bloccare le minacce informatiche durante la navigazione

per bloccare le minacce informatiche durante la navigazione i tool di protezione dei dati personali online per il massimo della privacy

per il massimo della privacy la possibilità di utilizzare i servizi su più dispositivi, anche in contemporanea

Tutti i servizi proposti da Surfshark sono disponibili con l'attivazione di un unico abbonamento. Surfshark One ora costa 2,69 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi extra. Per tutti i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni. Da notare, inoltre, che, per chi preferisce la sola VPN illimitata, è possibile attivare l'offerta dedicata con un costo di 2,19 euro al mese.

Tutte le offerte sono disponibili tramite il box seguente:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.