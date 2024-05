Surfshark One a meno di 3€ è il pacchetto VPN + antivirus da non perdere

Una VPN e un antivirus insieme, possono funzionare? La risposta è sì e Surfshark One ne è una prova: questo ottimo pacchetto sicurezza completo è ora in promozione, con uno sconto dell'83% e 3 mesi gratuiti, al prezzo (davvero conveniente) di soli 2,69 euro al mese.

Funzionalità avanzate per una sicurezza ottimale

Con Surfshark One, hai accesso a un bundle completo di strumenti per proteggere la tua privacy e la sicurezza online. Oltre alla pluripremiata VPN di Surfshark, che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro su internet, otterrai anche l'Antivirus Surfshark, che protegge i tuoi dispositivi da virus e malware.

Tra le funzionalità avanzate incluse con Surfshark One, non possiamo che segnalare il tool di scansione dei file durante il download e la protezione per la webcam. Inoltre, potrai ricevere notifiche istantanee nel caso un tuo account sia rimasto vittima di una fuga dati, così da cambiare tempestivamente password e dati di accesso.

A tutto ciò si aggiunge Surfshark Search, un motore di ricerca privato - firmato Surfshark - che ti permette di navigare senza essere bombardato da annunci e senza lasciare alcuna traccia. Infine c'è Alternative ID: questa particolare funzione ti permette di generare una nuova identità online, perfetto, ad esempio, per creare account senza inserire i tuoi veri dati.

Per ottenere Surfshark One, basta abbonarsi a Surfshark e scaricare l'app. Grazie alla promozione attiva, potrai ottenere uno sconto dell'83% sul piano annuale. Una volta installata, accedi con le tue credenziali per avere accesso a tutte le funzionalità di Surfshark One.

Con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi provare Surfshark senza rischi per un intero mese. Se non sei completamente soddisfatto, ti verrà completamente rimborsato l'intero importo speso per l'abbonamento.

