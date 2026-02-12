Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Surfshark fa le cose in grande a febbraio: 87% di sconto sui piani di 2 anni

I piani della durata di due anni partono da 1,99 euro al mese e include 3 mesi extra di servizio in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 feb 2026
Nuova offerta speciale in casa Surfshark, uno dei fornitori VPN punto di riferimento a livello globale: la promozione in corso coinvolge i piani della durata di due anni, che beneficiano di uno sconto fino all'87%, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.

Surfshark VPN è in grado di proteggere da virus e malware, ridurre al minimo lo spam e le truffe informatiche, nonché bloccare annunci pubblicitari sui siti web e il tracciamento dei dati. E tutto questo con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

surfshark starter 1,99 euro

I diversi piani di Surfshark VPN

Il fornitore VPN Surfshark offre tre diversi piani di abbonamento: Starter, One e One+. Tutti i tre piani condividono il medesimo servizio di rete privata virtuale, dunque vi diciamo subito che se avete come necessità prioritaria soltanto la VPN, il piano Starter sarà più che sufficiente.

Ecco la panoramica dei nuovi prezzi scontati nell’ambito dell’offerta speciale di Surfshark:

  • Starter: 1,99 euro al mese + 3 mesi gratis (87% di sconto)
  • One: 2,29 euro al mese + 3 mesi gratis (87% di sconto)
  • One+: 4,19 euro al mese + 3 mesi gratis (80% di sconto)

Il piano One va ad aggiungere il servizio antivirus, il monitoraggio delle truffe via e-mail, gli avvisi su eventuali fughe di dati personali, i risultati di ricerca senza annunci e il blocco dei contenuti web.

Per quanto riguarda invece il piano One+, oltre a tutte le funzionalità dei piani Starter e One si aggiunge il servizio Incogni, uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla rimozione dei dati dai database delle aziende.

I piani della durata di 24 mesi di Surfshark sono disponibili a partire da 1,99 euro al mese, con tre mesi extra gratuiti in regalo: l’offerta è valida fino al 23 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

