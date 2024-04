Surfshark e la sua VPN tutto incluso (anche antivirus) a meno di 3€ al mese

Adottare misure efficaci per proteggere i nostri dati e la nostra identità online è importante. Per questo la VPN di Surfshark One è un'occasione per ottenere una soluzione completa e conveniente e per garantire una navigazione sicura e protetta su Internet.

Grazie alla promozione a tempo limitato, puoi ottenere uno sconto dell'82% sul piano Surfshark One, insieme a 2 mesi gratuiti. Al prezzo di soli 2,89 euro al mese otterrai: protezione VPN, ma anche antivirus e molto altro ancora.

Vantaggi e funzionalità di Surfshark One

Usare la VPN di Surfshark è semplicissimo, grazie alle sue app intuitive. Dopo esserti abbonato online, ti basta scaricare quella adatta per il tuo dispositivo e selezionare il server che desideri, oppure utilizzare una delle funzionalità incluse nel pacchetto.

Ma di quali funzionalità si tratta? Ecco le principali:

Protezione antivirus integrata che ti protegge da virus e malware, scansionando i file durante il download e proteggendo la webcam da accessi non autorizzati;

integrata che ti protegge da virus e malware, scansionando i file durante il download e proteggendo la webcam da accessi non autorizzati; Notifiche istantanee per avvisarti delle fughe dati grazie alla funzione Surfshark Alert;

grazie alla funzione Surfshark Alert; Navigazione senza alcun annuncio o tracking grazie al motore di ricerca integrato, Surfshark Search;

grazie al motore di ricerca integrato, Surfshark Search; Possibilità di creare da zero una nuova identità online, perfetta per non condividere le proprie informazioni durante la creazione di profili, con Alternative ID.

Grazie a Surfshark One avrai accesso a un pacchetto di sicurezza completo e affidabile, oltre che accessibile. Scegli la VPN tutto incluso di Surfshark e risparmia grazie allo sconto dell'82%: il prezzo scende così a soli 2,89 euro al mese, con due mesi gratuiti inclusi. Se non sei completamente soddisfatto, avrai diritto a un rimborso completo entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.