Surfshark Alert avvisa se i tuoi dati sono a rischio: ora in sconto dell'86%

Le violazioni dei dati personali sono sempre più frequenti e riguardano milioni di utenti in tutto il mondo. L’uso quotidiano di Internet, unito alla poca consapevolezza dei pericoli nascosti online, espone ogni giorno informazioni sensibili come email, password, dati bancari, documenti d’identità e codici fiscali. Per evitare che queste informazioni finiscano nelle mani sbagliate, è fondamentale dotarsi di strumenti efficaci, come Surfshark Alert.

Si tratta di uno dei servizi più completi, che controlla costantemente se i tuoi dati personali sono trapelati online e ti avvisa in tempo reale in caso di problemi. Una volta individuata una possibile fuga di dati, Surfshark Alert invia una notifica immediata con tutte le informazioni necessarie per agire subito: dal cambio password all’attivazione di sistemi di protezione come l’autenticazione a due fattori.

In questo momento il tool, incluso nel pacchetto biennale Surfshark One, è venduto al prezzo di 2,69€/mese grazie allo sconto dell'86% con 3 mesi extra gratis.

Come funziona Surfshark Alert

Il funzionamento è semplice ed efficace: Surfshark effettua scansioni continue del web (incluso il dark web) per rilevare eventuali violazioni. In caso di esposizione dei tuoi dati, ti guida passo dopo passo per ridurre al minimo i rischi, fornendo indicazioni pratiche e immediate.

Con Surfshark Alert puoi dormire sonni più tranquilli: le tue informazioni sono costantemente monitorate, e in caso di problemi sarai il primo a saperlo. La prevenzione è la chiave per evitare conseguenze ben più gravi.

Ricordiamo che Surfshark Alert è compreso nel pacchetto Surfshark One, che offre anche VPN e antivirus, assicurando una protezione a 360 gradi. In questo periodo, il piano è disponibile in offerta a 2,69€ al mese per due anni, con 3 mesi aggiuntivi gratis. Una soluzione completa per chi vuole proteggere la propria privacy digitale senza spendere una fortuna.

Approfitta ora dell’offerta su Surfshark One e aggiungi un livello di sicurezza in più alla tua vita online.

