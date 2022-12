Surface Laptop 2: non ci saranno più aggiornamenti firmware e driver

I possessori di un Surface Laptop 2 di casa Microsoft non saranno assolutamente felici di sapere che dal giorno 27 dicembre 2022 è stato messo il termine al il periodo di supporto che l’azienda aveva riservato al suo computer, durato complessivamente quattro anni. Il laptop del colosso di Redmond ha quindi raggiunto la fine del suo ciclo di vita, il che coincide con l’interruzione del rilascio di aggiornamenti firmware e di nuovi driver.

Surface Laptop 2: raggiunta la fine del ciclo di vista

Pur essendo la fine del supporto coincidente con lo stop ai prossimi aggiornamenti di Windows 11, il Surface Laptop 2 continuerà però a ricevere update per la sicurezza e funzionalità per il sistema operativo, sebbene la futura mancanza di update per driver e firmware possa implicare, con l’andar del tempo, problemi di compatibilità o a maggiori rischi di andare incontro ad eventuali bug e malfunzionamenti vari.

Ricordiamo che Microsoft aveva annunciato il computer in questione ad ottobre del 2018 e venne proposto in una sola variante da 13 pollici con processori Intel Core di ottava generazione, con la possibilità di scegliere tra le due configurazioni di RAM, da 8 o 16 GB e spazio per l'archiviazione fino a 1 TB.

Il prossimo computer Surface sulla buona strada per smettere di ricevere aggiornamenti del firmware e del driver è il Surface Book 2. Quest'ultimo, a differenza del Surface Laptop 2, ha già ricevuto cinque anni di supporto, con sei mesi a venire. Per quanto impressionate possa essere, è tuttavia ancora lontano dai sette anni e mezzo di aggiornamenti del firmware da record del Surface Pro 3.

